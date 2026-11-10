https://crimea.ria.ru/20261110/vsu-pytalis-atakovat-rossiyu-raketami-rusty-dagger-1160931208.html

ВСУ пытались атаковать Россию ракетами Rusty Dagger

ВСУ пытались атаковать Россию ракетами Rusty Dagger - РИА Новости Крым, 10.11.2026

ВСУ пытались атаковать Россию ракетами Rusty Dagger

За сутки российские силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger и 802 беспилотника ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T12:52

2026-11-10T12:52

2026-11-10T12:52

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крылатая ракета rusty dagger ("ржавый кинжал")

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. За сутки российские силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger и 802 беспилотника ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России.В Минобороны РФ впервые заявили об уничтожении такого типа крылатых ракет. Rusty Dagger ("Ржавый кинжал") – авиационная управляемая крылатая ракета производства США. Это малогабаритная ракета с выдвижным крылом и турбореактивным двигателем. Является более дешевой альтернативой JASSM и Storm Shadow. Имеет дальность порядка 500 километров. Может нести 227-килограммовую фугасную боевую часть. Предназначен для поражения укрепленных объектов в глубине обороны противника. Первоначально создавалась для пусков с истребителей F-16, но после модернизации ракета получила твердотопливный ускоритель, позволяющий осуществлять пуски с замаскированных колесных платформ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и еще восемью регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, министерство обороны рф, учения по гражданской обороне, новости, нато, крылатая ракета rusty dagger ("ржавый кинжал")