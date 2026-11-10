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ВСУ пытались атаковать Россию ракетами Rusty Dagger - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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ВСУ пытались атаковать Россию ракетами Rusty Dagger
ВСУ пытались атаковать Россию ракетами Rusty Dagger - РИА Новости Крым, 10.11.2026
ВСУ пытались атаковать Россию ракетами Rusty Dagger
За сутки российские силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger и 802 беспилотника ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T12:52
2026-11-10T12:52
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министерство обороны рф
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новости
нато
крылатая ракета rusty dagger ("ржавый кинжал")
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. За сутки российские силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger и 802 беспилотника ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России.В Минобороны РФ впервые заявили об уничтожении такого типа крылатых ракет. Rusty Dagger ("Ржавый кинжал") – авиационная управляемая крылатая ракета производства США. Это малогабаритная ракета с выдвижным крылом и турбореактивным двигателем. Является более дешевой альтернативой JASSM и Storm Shadow. Имеет дальность порядка 500 километров. Может нести 227-килограммовую фугасную боевую часть. Предназначен для поражения укрепленных объектов в глубине обороны противника. Первоначально создавалась для пусков с истребителей F-16, но после модернизации ракета получила твердотопливный ускоритель, позволяющий осуществлять пуски с замаскированных колесных платформ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и еще восемью регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, пво, министерство обороны рф, учения по гражданской обороне, новости, нато, крылатая ракета rusty dagger ("ржавый кинжал")
ВСУ пытались атаковать Россию ракетами Rusty Dagger

За сутки российские силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger

12:52 10.11.2026
 
© Zone 5 TechnologiesКрылатая ракета Rusty Dagger
Крылатая ракета Rusty Dagger
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. За сутки российские силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger и 802 беспилотника ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты Rusty Dagger и 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ впервые заявили об уничтожении такого типа крылатых ракет.
Rusty Dagger ("Ржавый кинжал") – авиационная управляемая крылатая ракета производства США. Это малогабаритная ракета с выдвижным крылом и турбореактивным двигателем. Является более дешевой альтернативой JASSM и Storm Shadow. Имеет дальность порядка 500 километров. Может нести 227-килограммовую фугасную боевую часть. Предназначен для поражения укрепленных объектов в глубине обороны противника. Первоначально создавалась для пусков с истребителей F-16, но после модернизации ракета получила твердотопливный ускоритель, позволяющий осуществлять пуски с замаскированных колесных платформ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и еще восемью регионами России.
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Новости СВОПВОМинистерство обороны РФУчения по гражданской оборонеНовостиНАТОКрылатая ракета Rusty Dagger ("Ржавый кинжал")
 
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