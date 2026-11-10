https://crimea.ria.ru/20261110/vs-rossii-razbili-dve-elektropodstantsii-pod-kievom-1160921014.html

ВС России разбили на Украине четыре электроподстанции за ночь

ВС России разбили на Украине четыре электроподстанции за ночь - РИА Новости Крым, 10.11.2026

ВС России разбили на Украине четыре электроподстанции за ночь

На Украине ночью поражен несколько электроподстанций в разных областях, а также три судна с грузом военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T08:39

2026-11-10T08:39

2026-11-10T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. На Украине ночью поражен несколько электроподстанций в разных областях, а также три судна с грузом военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности Украины, и морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.В течение ночи в результате ударов поражены:Кроме того, в акватории Черного моря поражены северо-восточнее Одессы "сухогруз" с вооружением и военным имуществом и морское судно типа "танкер", доставлявшее горюче-смазочные материалы для украинской армии. Восточнее Одессы – "сухогруз" с грузом двойного назначения для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, киевская область, вооруженные силы россии, энергетика, удары по украине