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ВС России разбили на Украине четыре электроподстанции за ночь - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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ВС России разбили на Украине четыре электроподстанции за ночь
ВС России разбили на Украине четыре электроподстанции за ночь - РИА Новости Крым, 10.11.2026
ВС России разбили на Украине четыре электроподстанции за ночь
На Украине ночью поражен несколько электроподстанций в разных областях, а также три судна с грузом военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T08:39
2026-11-10T08:59
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. На Украине ночью поражен несколько электроподстанций в разных областях, а также три судна с грузом военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности Украины, и морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.В течение ночи в результате ударов поражены:Кроме того, в акватории Черного моря поражены северо-восточнее Одессы "сухогруз" с вооружением и военным имуществом и морское судно типа "танкер", доставлявшее горюче-смазочные материалы для украинской армии. Восточнее Одессы – "сухогруз" с грузом двойного назначения для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, киевская область, вооруженные силы россии, энергетика, удары по украине
ВС России разбили на Украине четыре электроподстанции за ночь

Четыре электроподстанции за ночь попали под удар ВС России на Украине

08:39 10.11.2026 (обновлено: 08:59 10.11.2026)
 
© ГС ЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. На Украине ночью поражен несколько электроподстанций в разных областях, а также три судна с грузом военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности Украины, и морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В течение ночи в результате ударов поражены:
  • в населенном пункте Вольногорск Днепропетровской области электроподстанция 330 кВ;
  • в городе Кременчуге Полтавской области электроподстанция 154 кВ;
  • в Киевской области – две электроподстанции 110 кВ в населенных пунктах Переяслав и Яготин.
Кроме того, в акватории Черного моря поражены северо-восточнее Одессы "сухогруз" с вооружением и военным имуществом и морское судно типа "танкер", доставлявшее горюче-смазочные материалы для украинской армии. Восточнее Одессы – "сухогруз" с грузом двойного назначения для ВСУ.
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Новости СВОКиевская областьВооруженные силы РоссииЭнергетикаУдары по Украине
 
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