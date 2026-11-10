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Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе спустя 11 минут объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T21:43
2026-11-10T21:47
севастополь
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе спустя 11 минут объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Во вторник в Севастополе сирены воздушной тревоги включали три раза. В первый угроза была объявлена в 13.37. Ее отменили спустя полчаса, но через 12 минут сирены снова включили. Опасность воздушных ударов сохранялась 20 минут. Вечером тревогу объявили снова. Она сохранялась 11 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, новости крыма, срочные новости крыма
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе отменили воздушную тревогу

21:43 10.11.2026 (обновлено: 21:47 10.11.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе спустя 11 минут объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Во вторник в Севастополе сирены воздушной тревоги включали три раза. В первый угроза была объявлена в 13.37. Ее отменили спустя полчаса, но через 12 минут сирены снова включили. Опасность воздушных ударов сохранялась 20 минут. Вечером тревогу объявили снова. Она сохранялась 11 минут.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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