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Воздушная тревога повторно объявлена в Севастополе
Воздушная тревога повторно объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Воздушная тревога повторно объявлена в Севастополе
В Севастополе второй раз за день объявлена угроза атаки ВСУ с воздуха. В регионе включили сирены и призвали жителей и гостей срочно укрыться в безопасных... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T16:19
2026-11-10T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день объявлена угроза атаки ВСУ с воздуха. В регионе включили сирены и призвали жителей и гостей срочно укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.В первый раз тревога была объявлена в 13.37. Угрозу отменили спустя полчаса, но через 12 минут сирены снова включили.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Воздушная тревога повторно объявлена в Севастополе
В Севастополе снова воют сирены – объявлена воздушная тревога
16:19 10.11.2026 (обновлено: 16:20 10.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день объявлена угроза атаки ВСУ с воздуха. В регионе включили сирены и призвали жителей и гостей срочно укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
В первый раз тревога была объявлена в 13.37. Угрозу отменили спустя полчаса, но через 12 минут сирены снова включили.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ
в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности
.
В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала
воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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