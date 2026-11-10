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Восемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенников
Восемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенников - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Восемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенников
Восемь жителей Крыма предстанут перед судом за незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов) для массовых телефонных атак на... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T14:45
2026-11-10T14:45
2026-11-10T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Восемь жителей Крыма предстанут перед судом за незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов) для массовых телефонных атак на граждан Российской Федерации. Об этом сообщили в Следкоме РФ.Сейчас по ходатайству военного следователя все восемь обвиняемых заключены под стражу. В ходе расследования они признали вину и дали подробные показания.В июле сообщалось, что сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денег крымчан, ликвидировали на полуострове. По указанию украинских кураторов мужчины прибыли в Крым, снимали квартиры и устанавливали там специальное оборудование. В задачи злоумышленников входило обеспечение бесперебойного функционирования оборудования, ежедневная замена в нем сим-карт различных операторов связи, которые использовались для дистанционных мошенничеств, постоянная смена квартир.Ранее 38-летний житель Тольятти установил в Севастополе установил и обслуживал оборудование для обеспечения мошеннических звонков в разные регионы России и получил за это срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Банду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в РоссииДело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗОКибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей
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новости крыма, крым, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Восемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенников
Восемь жителей Крыма предстанут перед судом за незаконное использование узлов связи