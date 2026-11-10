https://crimea.ria.ru/20261110/vosem-krymchan-osudyat-za-organizatsiyu-sim-boksov-dlya-moshennikov-1160936339.html

Восемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенников

Восемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенников - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Восемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенников

Восемь жителей Крыма предстанут перед судом за незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов) для массовых телефонных атак на... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T14:45

2026-11-10T14:45

2026-11-10T14:45

новости крыма

крым

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Восемь жителей Крыма предстанут перед судом за незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов) для массовых телефонных атак на граждан Российской Федерации. Об этом сообщили в Следкоме РФ.Сейчас по ходатайству военного следователя все восемь обвиняемых заключены под стражу. В ходе расследования они признали вину и дали подробные показания.В июле сообщалось, что сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денег крымчан, ликвидировали на полуострове. По указанию украинских кураторов мужчины прибыли в Крым, снимали квартиры и устанавливали там специальное оборудование. В задачи злоумышленников входило обеспечение бесперебойного функционирования оборудования, ежедневная замена в нем сим-карт различных операторов связи, которые использовались для дистанционных мошенничеств, постоянная смена квартир.Ранее 38-летний житель Тольятти установил в Севастополе установил и обслуживал оборудование для обеспечения мошеннических звонков в разные регионы России и получил за это срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Банду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в РоссииДело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗОКибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)