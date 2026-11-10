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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов из-за обрушения моста в Поморье - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов из-за обрушения моста в Поморье
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов из-за обрушения моста в Поморье - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов из-за обрушения моста в Поморье
Сход вагонов грузового поезда произошел из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь Архангельской области. Пострадавших нет, задержаны... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T10:02
2026-11-10T10:30
поезд
железная дорога
архангельская область
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Сход вагонов грузового поезда произошел из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь Архангельской области. Пострадавших нет, задержаны восемь поездов. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Движение по участку приостановлено, на место направлены восстановительные поезда.На станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задержаны поезда: №310 Адлер — Воркута, №98 Санкт-Петербург — Сыктывкар, №22 Москва — Лабытнанги, №376 Москва — Воркута. На станции Виледь ожидают отправления составы №311 Воркута — Новороссийск, №41 Воркута — Москва, №21 Лабытнанги — Москва, №375 Воркута — Москва, уточнили в пресс-службе.Между станциями Котлас-Южный и Виледь будет организована доставка пассажиров автобусами. Для дальнейшего следования по маршруту подготовлены резервные составы, отметили в СЖД.Ранее сообщалось, что семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте.В конце октября два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду днем. Погибли более 70 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые электрички назначат в Крыму с середины ноябряВремя отправления автобусов из Симферополя к поездам изменитсяОграничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноября
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поезд, железная дорога, архангельская область, новости, происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов из-за обрушения моста в Поморье

В Поморье из-за обрушения моста сошли вагоны грузового поезда - задержаны 8 составов

10:02 10.11.2026 (обновлено: 10:30 10.11.2026)
 
Железная дорога
Железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Сход вагонов грузового поезда произошел из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь Архангельской области. Пострадавших нет, задержаны восемь поездов. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.
"10 ноября в 05:10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда", — говорится в сообщении СЖД.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Движение по участку приостановлено, на место направлены восстановительные поезда.
На станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задержаны поезда: №310 Адлер — Воркута, №98 Санкт-Петербург — Сыктывкар, №22 Москва — Лабытнанги, №376 Москва — Воркута. На станции Виледь ожидают отправления составы №311 Воркута — Новороссийск, №41 Воркута — Москва, №21 Лабытнанги — Москва, №375 Воркута — Москва, уточнили в пресс-службе.
Между станциями Котлас-Южный и Виледь будет организована доставка пассажиров автобусами. Для дальнейшего следования по маршруту подготовлены резервные составы, отметили в СЖД.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте.
В конце октября два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду днем. Погибли более 70 человек.
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ПоездЖелезная дорогаАрхангельская областьНовостиПроисшествия
 
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