Рейтинг@Mail.ru
В Ялте ограничили застройку в прибрежной защитной зоне - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261110/v-yalte-ogranichili-zastroyku-v-pribrezhnoy-zaschitnoy-zone-1160907481.html
В Ялте ограничили застройку в прибрежной защитной зоне
В Ялте ограничили застройку в прибрежной защитной зоне - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В Ялте ограничили застройку в прибрежной защитной зоне
Новый утвержденный генеральный план Ялты запрещает строить в стометровой прибрежной зоне дома выше 4 этажей, соответственно, все видовые характеристики, которые РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T07:31
2026-11-10T07:31
ялта
строительство
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111598/97/1115989755_0:414:3507:2387_1920x0_80_0_0_dd4b65c0aeaeec753897766d42b6487a.jpg
В Ялте ограничили застройку в прибрежной зоне
В Ялте ограничили застройку в прибрежной зоне
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Новый утвержденный генеральный план Ялты запрещает строить в стометровой прибрежной зоне дома выше 4 этажей, соответственно, все видовые характеристики, которые здесь должны сохраняться, будут выдержаны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Анатолий Савельев.Что же касается возможной застройки особо охраняемых природных территорий, то они не являются предметом регулирования генпланом города, добавил он."В Республике Крым данным вопросом занимается Министерство экологии и природных ресурсов. Поэтому все стройки, которые планируются либо уже проходят в границах особо охраняемых природных территорий, – это подконтрольно этому министерству. Они разрешения выдают, положение утверждают, проценты застройки, этажности, отступы и прочее. Поэтому в данном вопросе генеральный план абсолютно никак не регулирует территорию ООПТ", – пояснил Савельев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощиКак продвигается ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре 140 тысяч человек посетили заповедники Крыма с начала года
https://crimea.ria.ru/20261109/polikurovskiy-kholm-v-yalte-vozvraschayut-gorodu-chto-zdes-budet-1160901389.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111598/97/1115989755_162:0:3345:2387_1920x0_80_0_0_d9ba5806f430942fb6d16ab5c03dcc1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, строительство, новости крыма, крым
В Ялте ограничили застройку в прибрежной защитной зоне

В Ялте запретили строить 5-этажные дома и выше в прибрежной стометровой зоне

07:31 10.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПобережье Ялты
Побережье Ялты - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Новый утвержденный генеральный план Ялты запрещает строить в стометровой прибрежной зоне дома выше 4 этажей, соответственно, все видовые характеристики, которые здесь должны сохраняться, будут выдержаны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Анатолий Савельев.
В Ялте ограничили застройку в прибрежной зоне
07:31

"Что касается прибрежной защитной зоны, то в генеральном плане мы постарались ограничить застройку на данной территории: поставили максимальную этажность 4 этажа в 100-метровой зоне. Соответственно, все видовые характеристики, которые здесь должны сохраняться, с такой предельной этажностью, мы полагаем, будут сохраняться, и не будет ни в каком виде перекрывать вид горожанам и отдыхающим на пляжах и в каких-то прибрежных территориях", – сказал спикер.

Что же касается возможной застройки особо охраняемых природных территорий, то они не являются предметом регулирования генпланом города, добавил он.
"В Республике Крым данным вопросом занимается Министерство экологии и природных ресурсов. Поэтому все стройки, которые планируются либо уже проходят в границах особо охраняемых природных территорий, – это подконтрольно этому министерству. Они разрешения выдают, положение утверждают, проценты застройки, этажности, отступы и прочее. Поэтому в данном вопросе генеральный план абсолютно никак не регулирует территорию ООПТ", – пояснил Савельев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощи
Как продвигается ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре
140 тысяч человек посетили заповедники Крыма с начала года
Поликуровский холм в Ялте
Вчера, 16:38
Поликуровский холм в Ялте возвращают городу: что здесь будет
 
ЯлтаСтроительствоНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:31В каких странах можно заболеть оспой обезьян
09:17155 дронов уничтожили ночью над территорией России
09:10Графики включения света в Севастополе не действуют: ресурса недостаточно
08:55Взрывы гремели ночью на Украине
08:39ВС России разбили на Украине четыре электроподстанции за ночь
08:34В Крыму ограничено потребление электроэнергии
08:24150 улиц и переулков Феодосии останутся без воды более чем на сутки
08:11"Я сам себе реактор": 75 лет Виктору Сухорукову
07:48Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
07:31В Ялте ограничили застройку в прибрежной защитной зоне
07:10День сотрудника органов внутренних дел России – инфографика
06:52Бюджетный день сурка в Вашингтоне: США грозит очередной шатдаун и дефолт
06:37Безрукова и Галустяна внесли в базу Главного управления разведки Украины
06:16В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6 часов"
05:50Новости Крыма и Севастополя на утро 10 ноября – город-герой атаковали ВСУ
00:01Погода в Крыму 10 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 10 ноября
22:30Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России: главное за день
22:09Границы Украины могут измениться: что имел в виду Трамп
21:54Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ
Лента новостейМолния