В Ялте ограничили застройку в прибрежной защитной зоне
В Ялте запретили строить 5-этажные дома и выше в прибрежной стометровой зоне
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Новый утвержденный генеральный план Ялты запрещает строить в стометровой прибрежной зоне дома выше 4 этажей, соответственно, все видовые характеристики, которые здесь должны сохраняться, будут выдержаны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Анатолий Савельев.
"Что касается прибрежной защитной зоны, то в генеральном плане мы постарались ограничить застройку на данной территории: поставили максимальную этажность 4 этажа в 100-метровой зоне. Соответственно, все видовые характеристики, которые здесь должны сохраняться, с такой предельной этажностью, мы полагаем, будут сохраняться, и не будет ни в каком виде перекрывать вид горожанам и отдыхающим на пляжах и в каких-то прибрежных территориях", – сказал спикер.
Что же касается возможной застройки особо охраняемых природных территорий, то они не являются предметом регулирования генпланом города, добавил он.
"В Республике Крым данным вопросом занимается Министерство экологии и природных ресурсов. Поэтому все стройки, которые планируются либо уже проходят в границах особо охраняемых природных территорий, – это подконтрольно этому министерству. Они разрешения выдают, положение утверждают, проценты застройки, этажности, отступы и прочее. Поэтому в данном вопросе генеральный план абсолютно никак не регулирует территорию ООПТ", – пояснил Савельев.
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