https://crimea.ria.ru/20261110/v-yalte-ogranichili-zastroyku-v-pribrezhnoy-zaschitnoy-zone-1160907481.html

В Ялте ограничили застройку в прибрежной защитной зоне

В Ялте ограничили застройку в прибрежной защитной зоне - РИА Новости Крым, 10.11.2026

В Ялте ограничили застройку в прибрежной защитной зоне

Новый утвержденный генеральный план Ялты запрещает строить в стометровой прибрежной зоне дома выше 4 этажей, соответственно, все видовые характеристики, которые РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T07:31

2026-11-10T07:31

2026-11-10T07:31

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В Ялте ограничили застройку в прибрежной зоне В Ялте ограничили застройку в прибрежной зоне audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Новый утвержденный генеральный план Ялты запрещает строить в стометровой прибрежной зоне дома выше 4 этажей, соответственно, все видовые характеристики, которые здесь должны сохраняться, будут выдержаны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Анатолий Савельев.Что же касается возможной застройки особо охраняемых природных территорий, то они не являются предметом регулирования генпланом города, добавил он."В Республике Крым данным вопросом занимается Министерство экологии и природных ресурсов. Поэтому все стройки, которые планируются либо уже проходят в границах особо охраняемых природных территорий, – это подконтрольно этому министерству. Они разрешения выдают, положение утверждают, проценты застройки, этажности, отступы и прочее. Поэтому в данном вопросе генеральный план абсолютно никак не регулирует территорию ООПТ", – пояснил Савельев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощиКак продвигается ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре 140 тысяч человек посетили заповедники Крыма с начала года

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