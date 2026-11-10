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В Севастополе в третий раз за вторник объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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В Севастополе в третий раз за вторник объявлена воздушная тревога
В Севастополе в третий раз за вторник объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В Севастополе в третий раз за вторник объявлена воздушная тревога
В Севастополе снова объявлена угроза воздушной атаки ВСУ. В регионе в третий раз за день включили сирены и призвали жителей и гостей укрыться в безопасных... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T21:31
2026-11-10T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявлена угроза воздушной атаки ВСУ. В регионе в третий раз за день включили сирены и призвали жителей и гостей укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Во вторник в Севастополе сирены воздушной тревоги включали три раза. В первый угроза была объявлена в 13.37. Ее отменили спустя полчаса, но через 12 минут сирены снова включили. Опасность воздушных ударов сохранялась 20 минут. Вечером тревогу объявили снова.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе в третий раз за вторник объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога

21:31 10.11.2026 (обновлено: 21:37 10.11.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявлена угроза воздушной атаки ВСУ. В регионе в третий раз за день включили сирены и призвали жителей и гостей укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
Во вторник в Севастополе сирены воздушной тревоги включали три раза. В первый угроза была объявлена в 13.37. Ее отменили спустя полчаса, но через 12 минут сирены снова включили. Опасность воздушных ударов сохранялась 20 минут. Вечером тревогу объявили снова.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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