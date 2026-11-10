https://crimea.ria.ru/20261110/v-sevastopole-poyavilis-selskie-territorii-1160944536.html

В Севастополе появились "сельские территории"

В Севастополе появились "сельские территории" - РИА Новости Крым, 10.11.2026

В Севастополе появились "сельские территории"

Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли в двух чтениях закон об административно-территориальном устройстве города. Документ сохраняет четыре... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T16:57

2026-11-10T16:57

2026-11-10T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли в двух чтениях закон об административно-территориальном устройстве города. Документ сохраняет четыре действующих района, систему внутригородских муниципальных образований и меры поддержки жителей сельских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Чтобы действующие меры поддержки сохранились, документ закрепляет два новых понятия — сельские территории и территории компактного проживания населения. Жители продолжат получать надбавки к пенсиям за работу в сельском хозяйстве и льготные тарифы на электроэнергию, рассказали в правительстве.Отмечается, что городское законодательство теперь соответствует генплану и новым федеральным законом о местном самоуправлении. В границах субъекта установлен один населенный пункт — город Севастополь. Остаются Балаклавский, Гагаринский, Ленинский и Нахимовский районы.В феврале 2025 года Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет. В генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники "полян протеста" в Ялте получат землю по новому генплануСколько нового жилья построят в Ялте по новому генплануРазработаны генпланы для пяти округов Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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