https://crimea.ria.ru/20261110/v-sevastopole-poyavilis-selskie-territorii-1160944536.html
В Севастополе появились "сельские территории"
В Севастополе появились "сельские территории" - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В Севастополе появились "сельские территории"
Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли в двух чтениях закон об административно-территориальном устройстве города. Документ сохраняет четыре... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T16:57
2026-11-10T16:57
2026-11-10T16:57
генплан севастополя
севастополь
новости севастополя
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0a/1160944425_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_2d17a3a423f4b067c6bc8448ee9b5c9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли в двух чтениях закон об административно-территориальном устройстве города. Документ сохраняет четыре действующих района, систему внутригородских муниципальных образований и меры поддержки жителей сельских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Чтобы действующие меры поддержки сохранились, документ закрепляет два новых понятия — сельские территории и территории компактного проживания населения. Жители продолжат получать надбавки к пенсиям за работу в сельском хозяйстве и льготные тарифы на электроэнергию, рассказали в правительстве.Отмечается, что городское законодательство теперь соответствует генплану и новым федеральным законом о местном самоуправлении. В границах субъекта установлен один населенный пункт — город Севастополь. Остаются Балаклавский, Гагаринский, Ленинский и Нахимовский районы.В феврале 2025 года Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет. В генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники "полян протеста" в Ялте получат землю по новому генплануСколько нового жилья построят в Ялте по новому генплануРазработаны генпланы для пяти округов Херсонской области
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0a/1160944425_42:0:709:500_1920x0_80_0_0_6a54908b57aa2db49eba85c194b0823b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генплан севастополя, севастополь, новости севастополя, крым
В Севастополе появились "сельские территории"
В Севастополе появились сельские территории и территории компактного проживания населения
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли в двух чтениях закон об административно-территориальном устройстве города. Документ сохраняет четыре действующих района, систему внутригородских муниципальных образований и меры поддержки жителей сельских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Принятие закона не предполагает ликвидации существующих внутригородских муниципальных образований. Основное изменение касается правового положения территорий бывших городских и сельских населенных пунктов. Они сохраняются и закрепляются как объекты планировочной структуры с привычными для жителей названиями", — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Севастополя Максима Жукалова.
Чтобы действующие меры поддержки сохранились, документ закрепляет два новых понятия — сельские территории и территории компактного проживания населения. Жители продолжат получать надбавки к пенсиям за работу в сельском хозяйстве и льготные тарифы на электроэнергию, рассказали в правительстве.
Отмечается, что городское законодательство теперь соответствует генплану и новым федеральным законом о местном самоуправлении. В границах субъекта установлен один населенный пункт — город Севастополь. Остаются Балаклавский, Гагаринский, Ленинский и Нахимовский районы.
В феврале 2025 года Заксобрание Севастополя приняло
генеральный план города на расчетный срок 20 лет. В генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: