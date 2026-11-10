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В Севастополе появились "сельские территории" - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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В Севастополе появились "сельские территории"
В Севастополе появились "сельские территории" - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В Севастополе появились "сельские территории"
Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли в двух чтениях закон об административно-территориальном устройстве города. Документ сохраняет четыре... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T16:57
2026-11-10T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли в двух чтениях закон об административно-территориальном устройстве города. Документ сохраняет четыре действующих района, систему внутригородских муниципальных образований и меры поддержки жителей сельских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Чтобы действующие меры поддержки сохранились, документ закрепляет два новых понятия — сельские территории и территории компактного проживания населения. Жители продолжат получать надбавки к пенсиям за работу в сельском хозяйстве и льготные тарифы на электроэнергию, рассказали в правительстве.Отмечается, что городское законодательство теперь соответствует генплану и новым федеральным законом о местном самоуправлении. В границах субъекта установлен один населенный пункт — город Севастополь. Остаются Балаклавский, Гагаринский, Ленинский и Нахимовский районы.В феврале 2025 года Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет. В генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники "полян протеста" в Ялте получат землю по новому генплануСколько нового жилья построят в Ялте по новому генплануРазработаны генпланы для пяти округов Херсонской области
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генплан севастополя, севастополь, новости севастополя, крым
В Севастополе появились "сельские территории"

В Севастополе появились сельские территории и территории компактного проживания населения

16:57 10.11.2026
 
© Правительство СевастополяВ Севастополе приняли закон об административном устройстве города
В Севастополе приняли закон об административном устройстве города
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли в двух чтениях закон об административно-территориальном устройстве города. Документ сохраняет четыре действующих района, систему внутригородских муниципальных образований и меры поддержки жителей сельских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Принятие закона не предполагает ликвидации существующих внутригородских муниципальных образований. Основное изменение касается правового положения территорий бывших городских и сельских населенных пунктов. Они сохраняются и закрепляются как объекты планировочной структуры с привычными для жителей названиями", — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Севастополя Максима Жукалова.
Чтобы действующие меры поддержки сохранились, документ закрепляет два новых понятия — сельские территории и территории компактного проживания населения. Жители продолжат получать надбавки к пенсиям за работу в сельском хозяйстве и льготные тарифы на электроэнергию, рассказали в правительстве.
Отмечается, что городское законодательство теперь соответствует генплану и новым федеральным законом о местном самоуправлении. В границах субъекта установлен один населенный пункт — город Севастополь. Остаются Балаклавский, Гагаринский, Ленинский и Нахимовский районы.
В феврале 2025 года Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет. В генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.
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