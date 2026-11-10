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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили воздушную тревогу и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T16:39
2026-11-10T16:39
2026-11-10T16:40
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Во вторник в Севастополе сирены воздушной тревоги включали дважды. В первый раз угроза была объявлена в 13.37. Ее отменили спустя полчаса, но через 12 минут сирены снова включили. Опасность воздушных ударов сохранялась 20 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
16:39 10.11.2026 (обновлено: 16:40 10.11.2026)