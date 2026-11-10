https://crimea.ria.ru/20261110/v-mid-rossii-vyzvali-posla-moldavii-1160951123.html

В МИД России вызвали посла Молдавии

В МИД России вызвали посла Молдавии - РИА Новости Крым, 10.11.2026

В МИД России вызвали посла Молдавии

Чрезвычайного и полномочного посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России во вторник, 10 декабря. Ему был заявлен протест в связи с объявлением российского РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T23:07

2026-11-10T23:07

2026-11-10T23:07

молдавия

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

внешняя политика

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111411/34/1114113450_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3edde6621e831525d67917b68678c663.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Чрезвычайного и полномочного посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России во вторник, 10 декабря. Ему был заявлен протест в связи с объявлением российского дипломата персоной нон грата, говорится в сообщении МИД России.По данным МИД РФ, отсутствие доказательств российского происхождения беспилотника свидетельствует о надуманном характере решения, ставшего очередным недружественным шагом со стороны Молдавии.Послу Молдавии вручена нота МИД РФ о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет неприемлемым сотрудника посольства Молдавии в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдавия введет санкции против главы Приднестровья за визит в МосквуПенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и УкраиныПутин раскритиковал решение Европы запретить все российское

молдавия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, внешняя политика, новости