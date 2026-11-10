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В МИД России вызвали посла Молдавии - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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В МИД России вызвали посла Молдавии
В МИД России вызвали посла Молдавии - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В МИД России вызвали посла Молдавии
Чрезвычайного и полномочного посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России во вторник, 10 декабря. Ему был заявлен протест в связи с объявлением российского РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T23:07
2026-11-10T23:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Чрезвычайного и полномочного посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России во вторник, 10 декабря. Ему был заявлен протест в связи с объявлением российского дипломата персоной нон грата, говорится в сообщении МИД России.По данным МИД РФ, отсутствие доказательств российского происхождения беспилотника свидетельствует о надуманном характере решения, ставшего очередным недружественным шагом со стороны Молдавии.Послу Молдавии вручена нота МИД РФ о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет неприемлемым сотрудника посольства Молдавии в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдавия введет санкции против главы Приднестровья за визит в МосквуПенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и УкраиныПутин раскритиковал решение Европы запретить все российское
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молдавия, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, внешняя политика, новости
В МИД России вызвали посла Молдавии

Сотрудника посольства Молдавии в России объявили неприемлемым

23:07 10.11.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр "Москва-Сити" с Большого Москворецкого моста. Архивное фото
Вид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр Москва-Сити с Большого Москворецкого моста. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Чрезвычайного и полномочного посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России во вторник, 10 декабря. Ему был заявлен протест в связи с объявлением российского дипломата персоной нон грата, говорится в сообщении МИД России.
"Послу был заявлен решительный протест в связи с объявлением молдавскими властями 23 октября persona non grata сотрудника посольства России в Кишиневе под формальным предлогом якобы обнаружения на территории республики обломков беспилотного летательного аппарата, несшего взрывчатое вещество", – говорится в сообщении.
По данным МИД РФ, отсутствие доказательств российского происхождения беспилотника свидетельствует о надуманном характере решения, ставшего очередным недружественным шагом со стороны Молдавии.
"Его истинная цель – дальнейшее разрушение имеющих многовековую историю российско-молдавских отношений и создание максимально неблагоприятных условий для работы российских зарубежных представительств в Кишиневе", – указано в сообщении министерства.
Послу Молдавии вручена нота МИД РФ о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет неприемлемым сотрудника посольства Молдавии в России.
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МолдавияРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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