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В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку

В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку - РИА Новости Крым, 10.11.2026

В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку

Минсельхоз Республики Крым планирует с конца ноября довести более 2,27 млрд рублей поддержки более чем 400 крымским сельхозпроизводителям. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T18:00

2026-11-10T18:00

2026-11-10T18:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Минсельхоз Республики Крым планирует с конца ноября довести более 2,27 млрд рублей поддержки более чем 400 крымским сельхозпроизводителям. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем канале МАКС по итогам заседания Совета министров республики.Глава региона также подчеркнул важность коммуникации с жителями по всем вопросам."Остаются нарекания в связи с предоставлением недостоверной информации, качеством отработки полученной информации и результативностью. Абсолютное большинство вопросов касается локальных проблем, никаких стратегических или геополитических вопросов у людей нет", - добавил он.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что Республика Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.В октябре сообщалось, что аграрии в Севастополе получили больше полумиллиона господдержки.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейнеГде в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют классКакие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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