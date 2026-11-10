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В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку
В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку
Минсельхоз Республики Крым планирует с конца ноября довести более 2,27 млрд рублей поддержки более чем 400 крымским сельхозпроизводителям. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Минсельхоз Республики Крым планирует с конца ноября довести более 2,27 млрд рублей поддержки более чем 400 крымским сельхозпроизводителям. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем канале МАКС по итогам заседания Совета министров республики.Глава региона также подчеркнул важность коммуникации с жителями по всем вопросам."Остаются нарекания в связи с предоставлением недостоверной информации, качеством отработки полученной информации и результативностью. Абсолютное большинство вопросов касается локальных проблем, никаких стратегических или геополитических вопросов у людей нет", - добавил он.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что Республика Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.В октябре сообщалось, что аграрии в Севастополе получили больше полумиллиона господдержки.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейнеГде в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют классКакие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сергей аксенов, сельское хозяйство, посевная кампания, минсельхоз крыма
В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку

До крымских аграриев доведут более 2,27 млрд рублей поддержки – Аксенов

18:00 10.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственная техника - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Минсельхоз Республики Крым планирует с конца ноября довести более 2,27 млрд рублей поддержки более чем 400 крымским сельхозпроизводителям. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем канале МАКС по итогам заседания Совета министров республики.

"Посевная кампания в целом идет динамично, площади скорректированы. Минсельхоз Республики Крым планирует с конца ноября довести более 2,27 млрд рублей поддержки для более чем 400 крымских сельхозпроизводителей", — написал он.

Глава региона также подчеркнул важность коммуникации с жителями по всем вопросам.
"Остаются нарекания в связи с предоставлением недостоверной информации, качеством отработки полученной информации и результативностью. Абсолютное большинство вопросов касается локальных проблем, никаких стратегических или геополитических вопросов у людей нет", - добавил он.
Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что Республика Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.
В октябре сообщалось, что аграрии в Севастополе получили больше полумиллиона господдержки.
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КрымНовости КрымаСергей АксеновСельское хозяйствоПосевная кампанияМинсельхоз Крыма
 
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