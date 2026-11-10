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В Крыму ограничено потребление электроэнергии - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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В Крыму ограничено потребление электроэнергии
В Крыму ограничено потребление электроэнергии - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В Крыму ограничено потребление электроэнергии
Вво вторник, 10 ноября, на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T08:34
2026-11-10T08:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вво вторник, 10 ноября, на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым.Соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможно, объяснили энергетики. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. По его словам, правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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В Крыму ограничено потребление электроэнергии

В Крыму продолжаются ограничения в подаче электроэнергии

08:34 10.11.2026 (обновлено: 08:41 10.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вво вторник, 10 ноября, на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии", – сказано в сообщении.
Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым.
Соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможно, объяснили энергетики. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.
Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. По его словам, правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.
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