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В Крыму объяснили рост цен

В Крыму объяснили рост цен - РИА Новости Крым, 10.11.2026

В Крыму объяснили рост цен

В Крыму нет недостатка продуктов питания, при этом наблюдается рост цен на некоторые товары. Об этом шла речь на заседании президиума Госсовета Крыма. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму нет недостатка продуктов питания, при этом наблюдается рост цен на некоторые товары. Об этом шла речь на заседании президиума Госсовета Крыма.Однако, по словам Фроловой, зафиксирован рост цен, что связано не со спекулятивным фактором, а с проблемами в логистике.Она также рассказала, что объем отгруженных товаров крымского производства, выполненных работ и услуг в обрабатывающих отраслях за 9 месяцев 2026 года составил 155 млрд рублей, что на 11,7% выше аналогичного периода прошлого года. Руководитель профильного министерства добавила, что предприятиям Крыма оказывается поддержка со стороны государства.Ранее сообщалось, что в Крыму в сентябре больше всего подорожали яйца и образовательные услуги, при этом подешевели сахар и санаторно-оздоровительные услуги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор экспертаЦены на рыбу в России: ФАС примет меры в случае необоснованного скачкаКакие продукты подешевели в Севастополе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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