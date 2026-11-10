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В Крыму модернизировали шесть детских школ искусств
В Крыму модернизировали шесть детских школ искусств - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В Крыму модернизировали шесть детских школ искусств
В 2026 году в Крыму модернизировали шесть детских школ искусств в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T22:11
2026-11-10T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В 2026 году в Крыму модернизировали шесть детских школ искусств в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.Уточняется, что были закуплены современные пианино, рояли, струнные, духовые, народные инструменты, обновлены фонотека и библиотека, а для занятий хореографией, ритмикой приобретены станки и зеркала.По словам замминистра культуры Крыма Ольги Воробьевой, следующий этап модернизации организаций образования в сфере культуры и искусств региона запланирован на 2028 год.Ранее сообщалось, что до конца года в Крыму будут сданы в эксплуатацию 14 модульных дома культуры и 10 физкультурно-оздоровительных комплексов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 годуВ Крыму стартовал проект "Большая музыка – в малые города"В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
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культура, нацпроект "семья", новости крыма, крым, минкульт крыма
В Крыму модернизировали шесть детских школ искусств
За год в Крыму модернизировали шесть детских школ искусств за 23 миллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В 2026 году в Крыму модернизировали шесть детских школ искусств в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.
"Финансирование составило 23,45 миллиона рублей. Оснащение получили учреждения дополнительного образования в Белогорске, Красногвардейском, Победном Джанкойского района, Щелкино, Саках и Симферополе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что были закуплены современные пианино, рояли, струнные, духовые, народные инструменты, обновлены фонотека и библиотека, а для занятий хореографией, ритмикой приобретены станки и зеркала.
По словам замминистра культуры Крыма Ольги Воробьевой, следующий этап модернизации организаций образования в сфере культуры и искусств региона запланирован на 2028 год.
Ранее сообщалось, что до конца года в Крыму будут сданы в эксплуатацию
14 модульных дома культуры и 10 физкультурно-оздоровительных комплексов.
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