https://crimea.ria.ru/20261110/v-krymu-modernizirovali-shest-detskikh-shkol-iskusstv-1160943237.html

В Крыму модернизировали шесть детских школ искусств

В Крыму модернизировали шесть детских школ искусств - РИА Новости Крым, 10.11.2026

В Крыму модернизировали шесть детских школ искусств

В 2026 году в Крыму модернизировали шесть детских школ искусств в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T22:11

2026-11-10T22:11

2026-11-10T22:11

культура

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минкульт крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В 2026 году в Крыму модернизировали шесть детских школ искусств в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.Уточняется, что были закуплены современные пианино, рояли, струнные, духовые, народные инструменты, обновлены фонотека и библиотека, а для занятий хореографией, ритмикой приобретены станки и зеркала.По словам замминистра культуры Крыма Ольги Воробьевой, следующий этап модернизации организаций образования в сфере культуры и искусств региона запланирован на 2028 год.Ранее сообщалось, что до конца года в Крыму будут сданы в эксплуатацию 14 модульных дома культуры и 10 физкультурно-оздоровительных комплексов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 годуВ Крыму стартовал проект "Большая музыка – в малые города"В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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