https://crimea.ria.ru/20261110/v-krymu-chetkikh-grafikov-podachi-elektroenergii-byt-ne-mozhet--aksenov-1160929533.html

В Крыму четких графиков подачи электроэнергии быть не может – Аксенов

В Крыму четких графиков подачи электроэнергии быть не может – Аксенов - РИА Новости Крым, 10.11.2026

В Крыму четких графиков подачи электроэнергии быть не может – Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. Об РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T12:45

2026-11-10T12:45

2026-11-10T12:45

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

сергей аксенов

электроэнергия

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963344_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b74b27543bdf46e215c60f6d0b4e7e17.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. Об этом он написал в своем канале на платформе МАКС по итогам заседания Совета министров республики.При этом котельные, больницы и система водоснабжения должны быть обеспечены аварийными генераторами в первую очередь, подчеркнул он.Ранее во вторник сообщалось, что в Севастополе поступающей электроэнергии недостаточно для того, чтобы подавать свет по графикам.Также на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной, ранее заявлял Аксенов. По его словам, правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работСевастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергииПеребои со светом: как спасти электроприборы от поломок

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, сергей аксенов, электроэнергия, новости крыма, крым