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В Крыму четких графиков подачи электроэнергии быть не может – Аксенов
В Крыму четких графиков подачи электроэнергии быть не может – Аксенов - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В Крыму четких графиков подачи электроэнергии быть не может – Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. Об РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T12:45
2026-11-10T12:45
2026-11-10T12:45
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. Об этом он написал в своем канале на платформе МАКС по итогам заседания Совета министров республики.При этом котельные, больницы и система водоснабжения должны быть обеспечены аварийными генераторами в первую очередь, подчеркнул он.Ранее во вторник сообщалось, что в Севастополе поступающей электроэнергии недостаточно для того, чтобы подавать свет по графикам.Также на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной, ранее заявлял Аксенов. По его словам, правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работСевастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергииПеребои со светом: как спасти электроприборы от поломок
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В Крыму четких графиков подачи электроэнергии быть не может – Аксенов
В Крыму гарантированных графиков подачи электроэнергии нет и быть не может – Аксенов