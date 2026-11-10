https://crimea.ria.ru/20261110/v-krymu-budut-razvivat-podvodnyy-turizm-1160947752.html

В Крыму будут развивать подводный туризм

В Крыму будут развивать подводный туризм - РИА Новости Крым, 10.11.2026

В Крыму будут развивать подводный туризм

В Крыму будут развивать подводный туризм и аттестовать инструкторов-проводников для безопасности туристов, сообщил во вторник министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T18:30

2026-11-10T18:30

2026-11-10T18:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму будут развивать подводный туризм и аттестовать инструкторов-проводников для безопасности туристов, сообщил во вторник министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, аттестация является требованием законодательства. Ключевая задача – выработать единые правила работы, чтобы обеспечить безопасность на подводных маршрутах, требующих высокого мастерства.Дайвинг – это большая индустрия, которая объединяет значительное количество любителей подводного плавания и нуждается в четком законодательном регулировании, заявлял ранее директор и инструктор дайвинг-центра в Судаке Евгений Сергеев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как развивается дайверское движение в Крыму и Севастополе"Русский дайвер" – кто он?Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, дайвинг, сергей ганзий, отдых в крыму, минкурортов крыма