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В Крыму будут развивать подводный туризм - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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В Крыму будут развивать подводный туризм
В Крыму будут развивать подводный туризм - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В Крыму будут развивать подводный туризм
В Крыму будут развивать подводный туризм и аттестовать инструкторов-проводников для безопасности туристов, сообщил во вторник министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T18:30
2026-11-10T18:30
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дайвинг
сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму будут развивать подводный туризм и аттестовать инструкторов-проводников для безопасности туристов, сообщил во вторник министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, аттестация является требованием законодательства. Ключевая задача – выработать единые правила работы, чтобы обеспечить безопасность на подводных маршрутах, требующих высокого мастерства.Дайвинг – это большая индустрия, которая объединяет значительное количество любителей подводного плавания и нуждается в четком законодательном регулировании, заявлял ранее директор и инструктор дайвинг-центра в Судаке Евгений Сергеев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как развивается дайверское движение в Крыму и Севастополе"Русский дайвер" – кто он?Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов
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крым, новости крыма, дайвинг, сергей ганзий, отдых в крыму, минкурортов крыма
В Крыму будут развивать подводный туризм

Минкурортов Крыма поддержит развитие подводного туризма

18:30 10.11.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкПодводный мир полуострова Крым
Подводный мир полуострова Крым - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму будут развивать подводный туризм и аттестовать инструкторов-проводников для безопасности туристов, сообщил во вторник министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Министерство курортов и туризма Крыма поддержит развитие подводного туризма, связанные с этим инициативы по внесению изменений в законодательство, а также поможет в прохождении обязательной аттестации инструкторов-проводников на подводных маршрутах и проведении различных событийных мероприятий", – написал Ганзий в своем канале в МАКС.
По его словам, аттестация является требованием законодательства. Ключевая задача – выработать единые правила работы, чтобы обеспечить безопасность на подводных маршрутах, требующих высокого мастерства.
"Услуги "серых" дайверов под запретом. Министерство готово оказывать всю необходимую методическую помощь, поддержку в продвижении исключительно легальным инструкторам и дайвинг-центрам", – подчеркнул министр.
Дайвинг – это большая индустрия, которая объединяет значительное количество любителей подводного плавания и нуждается в четком законодательном регулировании, заявлял ранее директор и инструктор дайвинг-центра в Судаке Евгений Сергеев.
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КрымНовости КрымаДайвингСергей ГанзийОтдых в КрымуМинкурортов Крыма
 
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