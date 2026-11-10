В Крыму будут развивать подводный туризм
Минкурортов Крыма поддержит развитие подводного туризма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму будут развивать подводный туризм и аттестовать инструкторов-проводников для безопасности туристов, сообщил во вторник министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Министерство курортов и туризма Крыма поддержит развитие подводного туризма, связанные с этим инициативы по внесению изменений в законодательство, а также поможет в прохождении обязательной аттестации инструкторов-проводников на подводных маршрутах и проведении различных событийных мероприятий", – написал Ганзий в своем канале в МАКС.
По его словам, аттестация является требованием законодательства. Ключевая задача – выработать единые правила работы, чтобы обеспечить безопасность на подводных маршрутах, требующих высокого мастерства.
"Услуги "серых" дайверов под запретом. Министерство готово оказывать всю необходимую методическую помощь, поддержку в продвижении исключительно легальным инструкторам и дайвинг-центрам", – подчеркнул министр.
Дайвинг – это большая индустрия, которая объединяет значительное количество любителей подводного плавания и нуждается в четком законодательном регулировании, заявлял ранее директор и инструктор дайвинг-центра в Судаке Евгений Сергеев.
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