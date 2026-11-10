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В крымской школе открыли музей "Память и время" - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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В крымской школе открыли музей "Память и время"
В крымской школе открыли музей "Память и время" - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В крымской школе открыли музей "Память и время"
В Серебрянской средней общеобразовательной школе — детском саду имени кавалера ордена Мужества Виктора Тошмотова открыли школьный музей "Память и время". Об... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T19:49
2026-11-10T19:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Серебрянской средней общеобразовательной школе — детском саду имени кавалера ордена Мужества Виктора Тошмотова открыли школьный музей "Память и время". Об этом во вторник сообщили в администрации Раздольненского района Крыма.Как рассказали в администрации, музей создан по инициативе самих учащихся. Его главная цель — патриотическое воспитание, сохранение истории села Серебрянка, Крыма и России, развитие исследовательских навыков у школьников.В рамках проекта были приобретены шкафы-витрины, демонстрационные стеллажи, комплекты стендов о Великой Отечественной войне и СВО."Работа музея позволит привить молодому поколению любовь к Родине, бережное отношение к истории Отечества и укрепить связь между поколениями", — подчеркнули в администрации района.Этот проект стал 15-м по счету объектом школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ), реализованным в Раздольненском районе, уточнили в пресс-службе.В середине октября в Крыму завершился конкурс школьных музеев. В начале октября музей в школе села Партизаны Симферопольского района Крыма стал лучшим в России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей школы в крымском селе признан лучшим в РоссииВ Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культурыВ села Крыма приехали 10 земских работников культуры
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крым, раздольненский район крыма, музеи крыма, школа, патриотическое воспитание, новости крыма, общество
В крымской школе открыли музей "Память и время"

В Крыму в сельской школе Раздольненского района открыли музей "Память и время"

19:49 10.11.2026
 
© Администрация Раздольненского района КрымаВ Крыму в сельской школе Раздольненского района открыли музей "Память и время"
В Крыму в сельской школе Раздольненского района открыли музей Память и время
© Администрация Раздольненского района Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Серебрянской средней общеобразовательной школе — детском саду имени кавалера ордена Мужества Виктора Тошмотова открыли школьный музей "Память и время". Об этом во вторник сообщили в администрации Раздольненского района Крыма.
Как рассказали в администрации, музей создан по инициативе самих учащихся. Его главная цель — патриотическое воспитание, сохранение истории села Серебрянка, Крыма и России, развитие исследовательских навыков у школьников.
В экспозиции оборудованы тематические стенды, посвященные событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В витринах размещены боевые награды, фронтовые письма и документы. Отдельный стенд рассказывает о выпускниках школы, погибших при исполнении воинского долга и награжденных орденом Мужества посмертно.
© Администрация Раздольненского района КрымаВ Крыму в сельской школе Раздольненского района открыли музей "Память и время"
В Крыму в сельской школе Раздольненского района открыли музей Память и время
© Администрация Раздольненского района Крыма
В Крыму в сельской школе Раздольненского района открыли музей "Память и время"
В рамках проекта были приобретены шкафы-витрины, демонстрационные стеллажи, комплекты стендов о Великой Отечественной войне и СВО.
"Работа музея позволит привить молодому поколению любовь к Родине, бережное отношение к истории Отечества и укрепить связь между поколениями", — подчеркнули в администрации района.
Этот проект стал 15-м по счету объектом школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ), реализованным в Раздольненском районе, уточнили в пресс-службе.
© Администрация Раздольненского района КрымаВ Крыму в сельской школе Раздольненского района открыли музей "Память и время"
В Крыму в сельской школе Раздольненского района открыли музей Память и время
© Администрация Раздольненского района Крыма
В Крыму в сельской школе Раздольненского района открыли музей "Память и время"
В середине октября в Крыму завершился конкурс школьных музеев. В начале октября музей в школе села Партизаны Симферопольского района Крыма стал лучшим в России.
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КрымРаздольненский район КрымаМузеи КрымаШколаПатриотическое воспитаниеНовости КрымаОбщество
 
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