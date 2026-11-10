https://crimea.ria.ru/20261110/v-kakikh-stranakh-mozhno-zabolet-ospoy-obezyan-1160890785.html

В каких странах можно заболеть оспой обезьян

В каких странах можно заболеть оспой обезьян - РИА Новости Крым, 10.11.2026

В каких странах можно заболеть оспой обезьян

Риск заразиться оспой обезьян довольно высок на Мадагаскаре, в ДР Конго, Кении, Таиланде, Испании, Великобритании и ряде других зарубежных странах. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T09:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Риск заразиться оспой обезьян довольно высок на Мадагаскаре, в ДР Конго, Кении, Таиланде, Испании, Великобритании и ряде других зарубежных странах. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.По словам Шахмарданова, риски заболеть также есть в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Таиланде. В 2026 году о случаях распространения оспы обезьян информировали Колумбия, Дания, Эквадор, Сингапур, Норвегия, Коста-Рика, Гана, Литва и ряд других стран.На прошлой неделе в Домодедовской больнице сообщали о госпитализации с оспой обезьян мужчины, который вернулся из Барселоны. Врачи медучреждения отметили, что это уже четвертый случай заболевания за последний месяц.В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию в России в сентябре.Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует распространение сыпи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявлен завозной случай лихорадки ЗикаОспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге В России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы

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