https://crimea.ria.ru/20261110/v-kakikh-stranakh-mozhno-zabolet-ospoy-obezyan-1160890785.html
В каких странах можно заболеть оспой обезьян
В каких странах можно заболеть оспой обезьян - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В каких странах можно заболеть оспой обезьян
Риск заразиться оспой обезьян довольно высок на Мадагаскаре, в ДР Конго, Кении, Таиланде, Испании, Великобритании и ряде других зарубежных странах. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T09:31
2026-11-10T09:31
2026-11-10T09:31
роспатент
медицина
вирусы
новости
минздрав рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110049/81/1100498197_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_900aa94c6de53146e891f5273975cd07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Риск заразиться оспой обезьян довольно высок на Мадагаскаре, в ДР Конго, Кении, Таиланде, Испании, Великобритании и ряде других зарубежных странах. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.По словам Шахмарданова, риски заболеть также есть в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Таиланде. В 2026 году о случаях распространения оспы обезьян информировали Колумбия, Дания, Эквадор, Сингапур, Норвегия, Коста-Рика, Гана, Литва и ряд других стран.На прошлой неделе в Домодедовской больнице сообщали о госпитализации с оспой обезьян мужчины, который вернулся из Барселоны. Врачи медучреждения отметили, что это уже четвертый случай заболевания за последний месяц.В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию в России в сентябре.Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует распространение сыпи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявлен завозной случай лихорадки ЗикаОспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге В России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110049/81/1100498197_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_94ac3c006179224c4ef0054ba0c6c0a1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспатент, медицина, вирусы, новости, минздрав рф
В каких странах можно заболеть оспой обезьян
Инфекционист перечислил страны с риском заражения оспой обезьян
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Риск заразиться оспой обезьян довольно высок на Мадагаскаре, в ДР Конго, Кении, Таиланде, Испании, Великобритании и ряде других зарубежных странах. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
"Наибольшее число случаев оспы обезьян в последних сводках ВОЗ приходится на Мадагаскар, ДР Конго, Анголу, Кению и Камерун. Исторически крупнейшими очагами были ДР Конго, Уганда и Сьерра-Леоне", – перечислил инфекционист.
По словам Шахмарданова, риски заболеть также есть в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Таиланде. В 2026 году о случаях распространения оспы обезьян информировали Колумбия, Дания, Эквадор, Сингапур, Норвегия, Коста-Рика, Гана, Литва и ряд других стран.
"Важное уточнение для путешественников: риск определяется не маршрутом, а поведением. Обычный турист, который не имеет тесных контактов с больным, практически не рискует. Для людей с иммунодефицитом, беременных и маленьких детей осторожность должна быть выше", – подчеркнул собеседник.
На прошлой неделе в Домодедовской больнице сообщали о госпитализации с оспой обезьян мужчины
, который вернулся из Барселоны. Врачи медучреждения отметили, что это уже четвертый случай заболевания за последний месяц.
В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию
в России в сентябре.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует распространение сыпи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: