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В Феодосии будут стрелять военные
В Феодосии будут стрелять военные - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В Феодосии будут стрелять военные
Учебные стрельбы пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T14:55
2026-11-10T14:55
2026-11-10T14:55
учения
феодосия
вооруженные силы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредили в администрации города.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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2026
РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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учения, феодосия, вооруженные силы россии, новости крыма
В Феодосии будут стрелять военные
В Феодосии пройдут учебные стрельбы