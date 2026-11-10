https://crimea.ria.ru/20261110/v-feodosii-budut-strelyat-voennye-1160924196.html

В Феодосии будут стрелять военные

В Феодосии будут стрелять военные - РИА Новости Крым, 10.11.2026

В Феодосии будут стрелять военные

Учебные стрельбы пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T14:55

2026-11-10T14:55

2026-11-10T14:55

учения

феодосия

вооруженные силы россии

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредили в администрации города.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, феодосия, вооруженные силы россии, новости крыма