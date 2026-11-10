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В Феодосии будут стрелять военные - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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В Феодосии будут стрелять военные
В Феодосии будут стрелять военные - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В Феодосии будут стрелять военные
Учебные стрельбы пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T14:55
2026-11-10T14:55
учения
феодосия
вооруженные силы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредили в администрации города.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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учения, феодосия, вооруженные силы россии, новости крыма
В Феодосии будут стрелять военные

В Феодосии пройдут учебные стрельбы

14:55 10.11.2026
 
Феодосия
Феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредили в администрации города.

"Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня, 10 ноября, с 15:00 до 17:00 (резервное время с 19:00 до 22:00) будут проводиться учебные стрельбы", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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УченияФеодосияВооруженные силы РоссииНовости Крыма
 
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