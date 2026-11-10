https://crimea.ria.ru/20261110/v-dzhankoyskom-rayone-chetvero-podrostkov-otvetyat-v-sude-za-popytki-ugnat-avto-1160945192.html

В Джанкойском районе четверо подростков ответят в суде за попытки угнать авто

В Джанкойском районе четверо подростков ответят в суде за попытки угнать авто - РИА Новости Крым, 10.11.2026

В Джанкойском районе четверо подростков ответят в суде за попытки угнать авто

В Джанкойском районе Крыма будут судить четверых подростков, которые несколько раз пытались угнать автомобили, сообщили в прокуратуре РК. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T17:15

2026-11-10T17:15

2026-11-10T17:15

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крым

джанкойский район

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма будут судить четверых подростков, которые несколько раз пытались угнать автомобили, сообщили в прокуратуре РК."В Джанкойском районе четверо подростков, пытавшиеся совершить несколько угонов, предстанут перед судом. Уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд", - отметили в надзорном ведомстве."Несовершеннолетние были застигнуты свидетелями в ходе совершения преступных действий, однако, не желая быть привлеченными к уголовной ответственности, скрылись с места преступления", - сообщили в Следкоме по Республике Крым и Севастополю.Подростков задержали сотрудники полиции. В органы профилактики направлены данные, на основании которых молодые люди поставлены на профилактический учет, уточнили в Следкоме.Ранее 17-летний житель Бахчисарайского района угнал родительскую машину, чтобы отправиться на ней на свидание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угнал авто и украл 300 тысяч: в Крыму осудят жителя КубаниНа Кубани подросток угнал два автомобиля и устроил ДТППьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера

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джанкойский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, прокуратура республики крым, крым, джанкойский район, закон и право