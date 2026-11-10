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В Джанкойском районе четверо подростков ответят в суде за попытки угнать авто
В Джанкойском районе четверо подростков ответят в суде за попытки угнать авто - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В Джанкойском районе четверо подростков ответят в суде за попытки угнать авто
В Джанкойском районе Крыма будут судить четверых подростков, которые несколько раз пытались угнать автомобили, сообщили в прокуратуре РК. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T17:15
2026-11-10T17:15
2026-11-10T17:15
дети
прокуратура республики крым
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джанкойский район
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма будут судить четверых подростков, которые несколько раз пытались угнать автомобили, сообщили в прокуратуре РК."В Джанкойском районе четверо подростков, пытавшиеся совершить несколько угонов, предстанут перед судом. Уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд", - отметили в надзорном ведомстве."Несовершеннолетние были застигнуты свидетелями в ходе совершения преступных действий, однако, не желая быть привлеченными к уголовной ответственности, скрылись с места преступления", - сообщили в Следкоме по Республике Крым и Севастополю.Подростков задержали сотрудники полиции. В органы профилактики направлены данные, на основании которых молодые люди поставлены на профилактический учет, уточнили в Следкоме.Ранее 17-летний житель Бахчисарайского района угнал родительскую машину, чтобы отправиться на ней на свидание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угнал авто и украл 300 тысяч: в Крыму осудят жителя КубаниНа Кубани подросток угнал два автомобиля и устроил ДТППьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дети, прокуратура республики крым, крым, джанкойский район, закон и право
В Джанкойском районе четверо подростков ответят в суде за попытки угнать авто
В Джанкойском районе Крыма четверых несовершеннолетних будут судить за попытки угнать авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма будут судить четверых подростков, которые несколько раз пытались угнать автомобили, сообщили в прокуратуре РК.
"В Джанкойском районе четверо подростков, пытавшиеся совершить несколько угонов, предстанут перед судом. Уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд", - отметили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, вечером 21 декабря 2025 года обвиняемые в возрасте от 13-ти до 17-ти лет, попытались угнать автомобиль "Лада 210740" на территории района. Не обнаружив ключей зажигания, молодые люди покинули автомобиль, оставив его на том же месте. После этого соучастники предприняли еще три попытки угона в селе Новостепное.
"Несовершеннолетние были застигнуты свидетелями в ходе совершения преступных действий, однако, не желая быть привлеченными к уголовной ответственности, скрылись с места преступления", - сообщили в Следкоме по Республике Крым и Севастополю.
Подростков задержали сотрудники полиции. В органы профилактики направлены данные, на основании которых молодые люди поставлены на профилактический учет, уточнили в Следкоме.
Ранее 17-летний житель Бахчисарайского района угнал
родительскую машину, чтобы отправиться на ней на свидание.
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