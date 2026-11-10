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В 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении недели

В 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении недели - РИА Новости Крым, 10.11.2026

В 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении недели

В ряде сел Первомайского района Крыма на протяжении недели будут ежедневно отключать свет на семь часов в связи с проведением неотложного ремонта. Об этом... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T18:14

2026-11-10T18:14

2026-11-10T18:14

крым

первомайский район

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В ряде сел Первомайского района Крыма на протяжении недели будут ежедневно отключать свет на семь часов в связи с проведением неотложного ремонта. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Под ограничения попали села Алексеевка, Войково, Дмитровка, Каштановка, Открытое, Панфиловка, Привольное, Ровное, Сары-Баш, Свердловское, Сусанино и Черново.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. Он отметил, что ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной, правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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