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В 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении недели - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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В 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении недели
В 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении недели - РИА Новости Крым, 10.11.2026
В 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении недели
В ряде сел Первомайского района Крыма на протяжении недели будут ежедневно отключать свет на семь часов в связи с проведением неотложного ремонта. Об этом... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T18:14
2026-11-10T18:14
крым
первомайский район
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электроэнергия
электросети
электричество
электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В ряде сел Первомайского района Крыма на протяжении недели будут ежедневно отключать свет на семь часов в связи с проведением неотложного ремонта. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Под ограничения попали села Алексеевка, Войково, Дмитровка, Каштановка, Открытое, Панфиловка, Привольное, Ровное, Сары-Баш, Свердловское, Сусанино и Черново.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. Он отметил, что ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной, правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении недели

В 12 селах Первомайского района Крыма на протяжении недели будут отключать свет на 7 часов

18:14 10.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллектаОтключение электричества
Отключение электричества - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В ряде сел Первомайского района Крыма на протяжении недели будут ежедневно отключать свет на семь часов в связи с проведением неотложного ремонта. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"В период с 10 до 17 часов будет отсутствовать энергоснабжение в населенных пунктах Первомайского района в связи с проведением неотложных ремонтных работ с 11 по 17 ноября", - говорится в сообщении.
Под ограничения попали села Алексеевка, Войково, Дмитровка, Каштановка, Открытое, Панфиловка, Привольное, Ровное, Сары-Баш, Свердловское, Сусанино и Черново.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. Он отметил, что ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной, правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.
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