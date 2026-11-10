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Туристка сорвалась со скалы на "Волчьих зубах" в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Туристка сорвалась со скалы на "Волчьих зубах" в Краснодарском крае
Туристка сорвалась со скалы на "Волчьих зубах" в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Туристка сорвалась со скалы на "Волчьих зубах" в Краснодарском крае
33-летнюю туристку эвакуировали с травмами со скального участка "Волчьи зубы" на хребте Ачишхо. Спасательная операция сотрудников МЧС России и краевой службы... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T10:37
2026-11-10T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. 33-летнюю туристку эвакуировали с травмами со скального участка "Волчьи зубы" на хребте Ачишхо. Спасательная операция сотрудников МЧС России и краевой службы "Кубань-СПАС" продолжалась десять часов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.Женщина находилась на высоте около 1900 метров. Сорвавшись со скалы, она получила различные травмы. На место оперативно вызвали спасателей.Сотрудники МЧС на автомобиле повышенной проходимости выехали в район Хмелевских озер, далее продолжили путь пешим порядком до перевала Медвежьи ворота. Работы велись в темное время суток, в сложных погодных условиях — шел снег с сильным порывистым ветром, рассказали в МЧС.Пострадавшей оказали доврачебную помощь и на носилках транспортировали до внедорожника МЧС. Спасатели доставили спасенную туристку в больницу Красной Поляны.В 2026 году в Крымских горах было проведено 95 спасательных операций. Помощь оказана 180 туристам, 18 из которых дети, сообщали ранее в республиканском Главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь сотрудников МЧС России в Крыму награждены за мужество и профессионализмВ Крыму двое мужчин и ребенок пошли в лес за грибами и потерялисьГосдума приняла закон о повышении качества оказания туристических услуг
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
краснодарский край, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), альпинизм
Туристка сорвалась со скалы на "Волчьих зубах" в Краснодарском крае

Туристка сорвалась со скалы на хребте Ачишхо в Краснодарском крае - МЧС

10:37 10.11.2026
 
© ЮРПСО в МЧС РоссииТуристка сорвалась со скалы на хребте Ачишхо в Краснодарском крае
Туристка сорвалась со скалы на хребте Ачишхо в Краснодарском крае
© ЮРПСО в МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. 33-летнюю туристку эвакуировали с травмами со скального участка "Волчьи зубы" на хребте Ачишхо. Спасательная операция сотрудников МЧС России и краевой службы "Кубань-СПАС" продолжалась десять часов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
"10 часов потребовалось спасателям, чтобы эвакуировать 33-летнюю туристку со скального участка "Волчьи зубы"", — говорится в сообщении.
Женщина находилась на высоте около 1900 метров. Сорвавшись со скалы, она получила различные травмы. На место оперативно вызвали спасателей.
Сотрудники МЧС на автомобиле повышенной проходимости выехали в район Хмелевских озер, далее продолжили путь пешим порядком до перевала Медвежьи ворота. Работы велись в темное время суток, в сложных погодных условиях — шел снег с сильным порывистым ветром, рассказали в МЧС.
Пострадавшей оказали доврачебную помощь и на носилках транспортировали до внедорожника МЧС. Спасатели доставили спасенную туристку в больницу Красной Поляны.
В 2026 году в Крымских горах было проведено 95 спасательных операций. Помощь оказана 180 туристам, 18 из которых дети, сообщали ранее в республиканском Главке МЧС России.
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Краснодарский крайНовостиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Альпинизм
 
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