https://crimea.ria.ru/20261110/turistka-sorvalas-so-skaly-na-volchikh-zubakh-v-krasnodarskom-krae-1160923498.html

Туристка сорвалась со скалы на "Волчьих зубах" в Краснодарском крае

Туристка сорвалась со скалы на "Волчьих зубах" в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Туристка сорвалась со скалы на "Волчьих зубах" в Краснодарском крае

33-летнюю туристку эвакуировали с травмами со скального участка "Волчьи зубы" на хребте Ачишхо. Спасательная операция сотрудников МЧС России и краевой службы... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T10:37

2026-11-10T10:37

2026-11-10T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. 33-летнюю туристку эвакуировали с травмами со скального участка "Волчьи зубы" на хребте Ачишхо. Спасательная операция сотрудников МЧС России и краевой службы "Кубань-СПАС" продолжалась десять часов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.Женщина находилась на высоте около 1900 метров. Сорвавшись со скалы, она получила различные травмы. На место оперативно вызвали спасателей.Сотрудники МЧС на автомобиле повышенной проходимости выехали в район Хмелевских озер, далее продолжили путь пешим порядком до перевала Медвежьи ворота. Работы велись в темное время суток, в сложных погодных условиях — шел снег с сильным порывистым ветром, рассказали в МЧС.Пострадавшей оказали доврачебную помощь и на носилках транспортировали до внедорожника МЧС. Спасатели доставили спасенную туристку в больницу Красной Поляны.В 2026 году в Крымских горах было проведено 95 спасательных операций. Помощь оказана 180 туристам, 18 из которых дети, сообщали ранее в республиканском Главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь сотрудников МЧС России в Крыму награждены за мужество и профессионализмВ Крыму двое мужчин и ребенок пошли в лес за грибами и потерялисьГосдума приняла закон о повышении качества оказания туристических услуг

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), альпинизм