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Переговоры по Украине в Абу-Даби: кто будет представлять Россию
Переговоры по Украине в Абу-Даби: кто будет представлять Россию - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Переговоры по Украине в Абу-Даби: кто будет представлять Россию
В состав российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T09:52
2026-11-10T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В состав российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств. Об этом сообщают РИА Новости и RT.В понедельник делегация РФ прибыла в Абу-Даби. Переговоры начнутся во вторник 10:50 по московскому времени.Делегацию России возглавляет помощник президента страны Владимир Мединский. Также в переговорную группу вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник службы оперативной информации и международных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) Алексей Комков и начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.В экспертной группе от России заявлены:- замначальника оперативного управления Генштаба ВС России Юрий Жигарловский;- первый замначальника информационного управления Генштаба Александр Зорин;- руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрий Минаев;- директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников;- замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;- директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на встрече в Абу-Даби планируется согласовать принципы, которые будут одобрены в завершение переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - ТрампТрамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет"Люди мечтают, чтобы русский мир вернулся к нам": Михайлов — о переговорах в Абу-Даби
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украина, сша, россия, новости, переговоры
Переговоры по Украине в Абу-Даби: кто будет представлять Россию
Стал известен состав делегации России на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В состав российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств. Об этом сообщают РИА Новости и RT.
В понедельник делегация РФ прибыла в Абу-Даби. Переговоры начнутся во вторник 10:50 по московскому времени.
Делегацию России возглавляет помощник президента страны Владимир Мединский. Также в переговорную группу вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник службы оперативной информации и международных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) Алексей Комков и начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.
В экспертной группе от России заявлены:
- замначальника оперативного управления Генштаба ВС России Юрий Жигарловский;
- первый замначальника информационного управления Генштаба Александр Зорин;
- руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрий Минаев;
- директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников;
- замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
- директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на встрече в Абу-Даби планируется согласовать принципы, которые будут одобрены в завершение переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
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