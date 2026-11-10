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Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби
Представители Москвы, Вашингтона и Киева начали трехстороннюю встречу в Абу-Даби, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T11:27
2026-11-10T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Представители Москвы, Вашингтона и Киева начали трехстороннюю встречу в Абу-Даби, сообщает РИА Новости.Консультации проходят в закрытом режиме. Россию на них представляет помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и руководитель Главного управления Генштаба Игорь Костюков.В составе украинской делегации — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, его заместитель Сергей Кислица, замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.Со стороны США во встрече примут участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.* внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, россия, сша, новости, переговоры, политика, оаэ
Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби

11:27 10.11.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Представители Москвы, Вашингтона и Киева начали трехстороннюю встречу в Абу-Даби, сообщает РИА Новости.
Консультации проходят в закрытом режиме. Россию на них представляет помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и руководитель Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
В составе украинской делегации — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, его заместитель Сергей Кислица, замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Со стороны США во встрече примут участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.
* внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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Флаги России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
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