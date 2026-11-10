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Трамп опоздал: в Крыму ответили президенту США на слова о границах Украины
Трамп опоздал: в Крыму ответили президенту США на слова о границах Украины - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Трамп опоздал: в Крыму ответили президенту США на слова о границах Украины
Той Украины, в составе которой Крым находился до 2014 года, уже давно не существует. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов,... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Той Украины, в составе которой Крым находился до 2014 года, уже давно не существует. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможных изменениях границ Украины.Ранее глава Белого дома в интервью каналу CBS заявил, что границы Украины могут измениться в рамках мирного урегулирования.Говоря об усилиях Трампа по украинскому урегулированию, председатель Госсовета РК отметил, что до промежуточных выборов в Конгресс американскому лидеру было значительно проще склонить свою сторону и Европу, и Украину к заключению мира на нормальных условиях, чем сейчас, когда у него "подрезаны крылья".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Границы Украины могут измениться: что имел в виду ТрампДемпартия США готовит $15 млрд для Киева: что предпримет ТрампТрамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет
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мнения, владимир константинов, крым, россия, украина
Трамп опоздал: в Крыму ответили президенту США на слова о границах Украины
Трамп опоздал с заявлениями о границах Украины – Константинов