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Страшная авария с 50 автомобилями в Болгарии – десятки погибших и раненых - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Страшная авария с 50 автомобилями в Болгарии – десятки погибших и раненых
Страшная авария с 50 автомобилями в Болгарии – десятки погибших и раненых - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Страшная авария с 50 автомобилями в Болгарии – десятки погибших и раненых
Как минимум 10 человек погибли, многие пострадали в ДТП с участием более чем 50 автомобилей в районе города Ямбол в Болгарии в условиях густого тумана. Об этом... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T14:28
2026-11-10T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Как минимум 10 человек погибли, многие пострадали в ДТП с участием более чем 50 автомобилей в районе города Ямбол в Болгарии в условиях густого тумана. Об этом пишет Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на чиновников Министерства внутренних дел страны.По данным полиции, столкновение произошло на полосе движения в сторону Бургаса: грузовик преградил путь автобусу, в котором находились пассажиры. Вслед за этим, позади, произошло столкновение с участием зерновоза, в заднюю часть которого въехала легковушка.Также на данный момент известно о 48 пострадавших. Согласно предварительным данным, в аварии попали около 50 легковых и грузовых автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие, вероятнее всего, произошло из-за внезапного опустившегося густого тумана, считают правоохранители. На месте происшествия работают усиленные наряды полиции, бригады скорой медицинской помощи и 17 пожарных расчетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших в ДТП в Египте россиян выросло до четырехШкольный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской областиФура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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дтп, болгария, происшествия, новости, в мире
Страшная авария с 50 автомобилями в Болгарии – десятки погибших и раненых

В Болгарии в ДТП с участием 50 авто погибли и пострадали десятки человек – полиция

14:28 10.11.2026
 
© REUTERS Nova TVМассовое ДТП в Болгарии
Массовое ДТП в Болгарии - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© REUTERS Nova TV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Как минимум 10 человек погибли, многие пострадали в ДТП с участием более чем 50 автомобилей в районе города Ямбол в Болгарии в условиях густого тумана. Об этом пишет Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на чиновников Министерства внутренних дел страны.
По данным полиции, столкновение произошло на полосе движения в сторону Бургаса: грузовик преградил путь автобусу, в котором находились пассажиры. Вслед за этим, позади, произошло столкновение с участием зерновоза, в заднюю часть которого въехала легковушка.
"Десять человек погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице", - цитируют СМИ замминистра внутренних дел страны Калояна Калоянова.
© REUTERS Nova TVМассовое ДТП в Болгарии
Массовое ДТП в Болгарии - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© REUTERS Nova TV
Массовое ДТП в Болгарии
Также на данный момент известно о 48 пострадавших. Согласно предварительным данным, в аварии попали около 50 легковых и грузовых автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие, вероятнее всего, произошло из-за внезапного опустившегося густого тумана, считают правоохранители. На месте происшествия работают усиленные наряды полиции, бригады скорой медицинской помощи и 17 пожарных расчетов.
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