https://crimea.ria.ru/20261110/snimal-antirossiyskiy-film-zhitelyu-sevastopolya-vynesli-prigovor-1160945908.html

Снимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговор

Снимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговор - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Снимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговор

В Севастополе вынесли приговор 24-летнему местному жителю за госизмену и участие в деятельности террористической организации. В частности, мужчина снимал на... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T17:22

2026-11-10T17:22

2026-11-10T17:23

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

южный окружной военный суд

приговор

госизмена

севастополь

украина

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор 24-летнему местному жителю за госизмену и участие в деятельности террористической организации. В частности, мужчина снимал на территории города антироссийский фильм, сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.Согласно заключению специалиста, содержание фильма имеет признаки политической ненависти, дискредитации внешней политики РФ по факту воссоединения Крыма с Россией и формирования негативного образа Вооруженных сил РФ.В отношении мужчины расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5, ст. 275 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "Госизмена"). Южный окружной военный суд признал севастопольца виновным и приговорил его к 20 годам в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Приговор в силу еще не вступил.Ранее сообщалось, что 20-летний житель Севастополя задержан за передачу данных о российских военных объектах Украине. Мужчина сам связался с представителями украинской террористической организации и выполнял задания куратора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ готовил покушение на российского военного в Краснодарском краеПенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и УкраиныКрымчанин получил 15 лет колонии за госизмену

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