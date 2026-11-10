https://crimea.ria.ru/20261110/snimal-antirossiyskiy-film-zhitelyu-sevastopolya-vynesli-prigovor-1160945908.html
Снимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговор
Снимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговор - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Снимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговор
В Севастополе вынесли приговор 24-летнему местному жителю за госизмену и участие в деятельности террористической организации. В частности, мужчина снимал на... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T17:22
2026-11-10T17:22
2026-11-10T17:23
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
южный окружной военный суд
приговор
госизмена
севастополь
украина
новости севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0a/1160946047_0:0:1425:801_1920x0_80_0_0_39b0866ce4e85a8ac62186c457ebbfec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор 24-летнему местному жителю за госизмену и участие в деятельности террористической организации. В частности, мужчина снимал на территории города антироссийский фильм, сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.Согласно заключению специалиста, содержание фильма имеет признаки политической ненависти, дискредитации внешней политики РФ по факту воссоединения Крыма с Россией и формирования негативного образа Вооруженных сил РФ.В отношении мужчины расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5, ст. 275 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "Госизмена"). Южный окружной военный суд признал севастопольца виновным и приговорил его к 20 годам в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Приговор в силу еще не вступил.Ранее сообщалось, что 20-летний житель Севастополя задержан за передачу данных о российских военных объектах Украине. Мужчина сам связался с представителями украинской террористической организации и выполнял задания куратора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ готовил покушение на российского военного в Краснодарском краеПенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и УкраиныКрымчанин получил 15 лет колонии за госизмену
севастополь
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0a/1160946047_174:0:1242:801_1920x0_80_0_0_f14ac55f77bbe6aac4d676601d54462b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, южный окружной военный суд, приговор, госизмена, севастополь, украина, новости севастополя
Снимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговор
Севастополец осужден на 20 лет за съемку по заданию Киева антироссийского фильма
17:22 10.11.2026 (обновлено: 17:23 10.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор 24-летнему местному жителю за госизмену и участие в деятельности террористической организации. В частности, мужчина снимал на территории города антироссийский фильм, сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что мужчина инициативно вступил в ряды террористической организации, курируемой Главным управлением разведки Украины и запрещенной на территории России. По заданию куратора он осуществил подготовку материалов и видеосъемку на территории Севастополя антироссийского агитационно-пропагандистского фильма", - говорится в сообщении.
Согласно заключению специалиста, содержание фильма имеет признаки политической ненависти, дискредитации внешней политики РФ по факту воссоединения Крыма с Россией и формирования негативного образа Вооруженных сил РФ.
В отношении мужчины расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5, ст. 275 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "Госизмена").
Южный окружной военный суд признал севастопольца виновным и приговорил его к 20 годам в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Приговор в силу еще не вступил.
Ранее сообщалось, что 20-летний житель Севастополя задержан
за передачу данных о российских военных объектах Украине. Мужчина сам связался с представителями украинской террористической организации и выполнял задания куратора.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: