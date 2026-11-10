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Сирены воют снова: воздушная тревога в Севастополе объявлена в четвертый раз - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Сирены воют снова: воздушная тревога в Севастополе объявлена в четвертый раз
Сирены воют снова: воздушная тревога в Севастополе объявлена в четвертый раз - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Сирены воют снова: воздушная тревога в Севастополе объявлена в четвертый раз
Сирены воздушной тревоги в четвертый раз за вторник включили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сирены воздушной тревоги в четвертый раз за вторник включили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.До этого в Севастополе сирены воздушной тревоги включали три раза. В первый угроза была объявлена в 13.37. Ее отменили спустя полчаса, но через 12 минут сирены снова включили. Опасность воздушных ударов сохранялась 20 минут. Вечером тревогу объявили снова. Она сохранялась 11 минут. Спустя четыре минуты сирены заработали вновь.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
Сирены воют снова: воздушная тревога в Севастополе объявлена в четвертый раз

В Севастополе в четвертый раз за вторник объявили воздушную тревогу

21:48 10.11.2026 (обновлено: 21:52 10.11.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сирены воздушной тревоги в четвертый раз за вторник включили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
До этого в Севастополе сирены воздушной тревоги включали три раза. В первый угроза была объявлена в 13.37. Ее отменили спустя полчаса, но через 12 минут сирены снова включили. Опасность воздушных ударов сохранялась 20 минут. Вечером тревогу объявили снова. Она сохранялась 11 минут. Спустя четыре минуты сирены заработали вновь.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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