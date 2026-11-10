https://crimea.ria.ru/20261110/shantazh-mertsa-ne-proydet-slovakiya-protiv-novogo-kredita-dlya-ukrainy-1160944014.html

Шантаж Мерца не пройдет: Словакия против нового кредита для Украины

Шантаж Мерца не пройдет: Словакия против нового кредита для Украины - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Шантаж Мерца не пройдет: Словакия против нового кредита для Украины

Словакия не поддержит новый кредит для Украины на 70 миллиардов евро, несмотря на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет Евросоюза из-за... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T16:45

2026-11-10T16:45

2026-11-10T16:45

финансирование

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Словакия не поддержит новый кредит для Украины на 70 миллиардов евро, несмотря на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет Евросоюза из-за нежелания некоторых стран оказывать финансовую поддержку киевскому режиму. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Братиславе.Ранее газета The Financial Times сообщила о том, что Мерц угрожает заблокировать новый бюджет ЕС на 2028-2034 годы в случае, если все страны-члены Евросоюза не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины.Ранее СМИ сообщили, что обеспечить новый кредит ЕС для Украины отказываются также Венгрия, Чехия и Болгария. Грядущие в 2027 году президентские выборы во Франции, а также парламентские выборы в Италии и Польше могут дополнительно осложнить сбор средств для Киева.ЕС должен до конца года договориться о финансировании потребностей Украины на 2027-й, одновременно пытаясь согласовать бюджет объединения на 2028-2034 годы. Переговоры по этому вопросу уже зашли в тупик из-за противоречий в позициях стран, требующих сокращения расходов, и тех, кто настаивает на сохранении субсидий.Очередной неформальный саммит лидеров ЕС состоится 13 ноября в Дублине. Официально встреча посвящена теме ИИ, однако ожидается, что именно разногласия по вопросам бюджета и финансирования Киева могут стать главными линиями противостояния. Предыдущий саммит Евросоюза, прошедший 15-16 октября, не позволил преодолеть противоречия.На 26-27 ноября в Брюсселе назначен специальный саммит, посвященный этой проблематике. Если договориться не удастся, обсуждение продолжится на заседании Европейского совета 17-18 декабря.Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС намерен покрыть около двух третей дополнительных финансовых потребностей Украины. При этом Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария заявили, что не будут участвовать в новом кредите, но не намерены препятствовать остальным государствам объединения в его предоставлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финансирование, украина, роберт фицо, словакия, политика, фридрих мерц, европейский союз (ес), новости