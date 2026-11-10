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Шантаж Мерца не пройдет: Словакия против нового кредита для Украины - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Шантаж Мерца не пройдет: Словакия против нового кредита для Украины
Шантаж Мерца не пройдет: Словакия против нового кредита для Украины - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Шантаж Мерца не пройдет: Словакия против нового кредита для Украины
Словакия не поддержит новый кредит для Украины на 70 миллиардов евро, несмотря на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет Евросоюза из-за... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T16:45
2026-11-10T16:45
финансирование
украина
роберт фицо
словакия
политика
фридрих мерц
европейский союз (ес)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Словакия не поддержит новый кредит для Украины на 70 миллиардов евро, несмотря на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет Евросоюза из-за нежелания некоторых стран оказывать финансовую поддержку киевскому режиму. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Братиславе.Ранее газета The Financial Times сообщила о том, что Мерц угрожает заблокировать новый бюджет ЕС на 2028-2034 годы в случае, если все страны-члены Евросоюза не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины.Ранее СМИ сообщили, что обеспечить новый кредит ЕС для Украины отказываются также Венгрия, Чехия и Болгария. Грядущие в 2027 году президентские выборы во Франции, а также парламентские выборы в Италии и Польше могут дополнительно осложнить сбор средств для Киева.ЕС должен до конца года договориться о финансировании потребностей Украины на 2027-й, одновременно пытаясь согласовать бюджет объединения на 2028-2034 годы. Переговоры по этому вопросу уже зашли в тупик из-за противоречий в позициях стран, требующих сокращения расходов, и тех, кто настаивает на сохранении субсидий.Очередной неформальный саммит лидеров ЕС состоится 13 ноября в Дублине. Официально встреча посвящена теме ИИ, однако ожидается, что именно разногласия по вопросам бюджета и финансирования Киева могут стать главными линиями противостояния. Предыдущий саммит Евросоюза, прошедший 15-16 октября, не позволил преодолеть противоречия.На 26-27 ноября в Брюсселе назначен специальный саммит, посвященный этой проблематике. Если договориться не удастся, обсуждение продолжится на заседании Европейского совета 17-18 декабря.Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС намерен покрыть около двух третей дополнительных финансовых потребностей Украины. При этом Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария заявили, что не будут участвовать в новом кредите, но не намерены препятствовать остальным государствам объединения в его предоставлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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финансирование, украина, роберт фицо, словакия, политика, фридрих мерц, европейский союз (ес), новости
Шантаж Мерца не пройдет: Словакия против нового кредита для Украины

Словакия не поддержит новый кредит для Украины на 70 миллиардов евро – Фицо

16:45 10.11.2026
 
© REUTERS Marko DjuricaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© REUTERS Marko Djurica
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Словакия не поддержит новый кредит для Украины на 70 миллиардов евро, несмотря на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет Евросоюза из-за нежелания некоторых стран оказывать финансовую поддержку киевскому режиму. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Братиславе.
Ранее газета The Financial Times сообщила о том, что Мерц угрожает заблокировать новый бюджет ЕС на 2028-2034 годы в случае, если все страны-члены Евросоюза не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины.
"Меня никто не будет шантажировать… От имени правительства Словакии объявляю отсюда, из Словакии, и господину Мерцу: Словакия не будет участвовать в новом кредите на 70 миллиардов для Украины. Точка", – цитирует Фицо РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что обеспечить новый кредит ЕС для Украины отказываются также Венгрия, Чехия и Болгария. Грядущие в 2027 году президентские выборы во Франции, а также парламентские выборы в Италии и Польше могут дополнительно осложнить сбор средств для Киева.
ЕС должен до конца года договориться о финансировании потребностей Украины на 2027-й, одновременно пытаясь согласовать бюджет объединения на 2028-2034 годы. Переговоры по этому вопросу уже зашли в тупик из-за противоречий в позициях стран, требующих сокращения расходов, и тех, кто настаивает на сохранении субсидий.
Очередной неформальный саммит лидеров ЕС состоится 13 ноября в Дублине. Официально встреча посвящена теме ИИ, однако ожидается, что именно разногласия по вопросам бюджета и финансирования Киева могут стать главными линиями противостояния. Предыдущий саммит Евросоюза, прошедший 15-16 октября, не позволил преодолеть противоречия.
На 26-27 ноября в Брюсселе назначен специальный саммит, посвященный этой проблематике. Если договориться не удастся, обсуждение продолжится на заседании Европейского совета 17-18 декабря.
Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС намерен покрыть около двух третей дополнительных финансовых потребностей Украины. При этом Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария заявили, что не будут участвовать в новом кредите, но не намерены препятствовать остальным государствам объединения в его предоставлении.
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ФинансированиеУкраинаРоберт ФицоСловакияПолитикаФридрих МерцЕвропейский Союз (ЕС)Новости
 
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Заголовок открываемого материала
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