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Россия не позволит Европе ввести свои войска на Украину – Лавров
Россия не позволит Европе ввести свои войска на Украину – Лавров - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Россия не позволит Европе ввести свои войска на Украину – Лавров
Концепция Европы по введению на Украину воинских контингентов после прекращения огня нереализуема, Россия никогда не позволит ее реализовать. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T14:47
2026-11-10T14:47
2026-11-10T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Концепция Европы по введению на Украину воинских контингентов после прекращения огня нереализуема, Россия никогда не позволит ее реализовать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.Он подчеркнул, что Брюссель и столицы стран Евросоюза требуют лишь немедленно прекратить огонь на Украине. Это делается лишь для того, чтобы купить время для киевского режима и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то те потери, которые Украина понесла в военном плане."Поэтому выходить на очередное перемирие, очередное прекращение огня, не понимая, что будет дальше, мы на это не согласимся", – отметил министр.Комментируя начавшиеся в Абу-Даби трехсторонние переговоры, Лавров указал, что идея сформулировать четкие параметры архитектуры безопасности и уже потом переходить к урегулированию собственно российско-украинского конфликта абсолютно разумна.10 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств.Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер перед началом переговоров в Абу-Даби отметил, что задача заключается не только в урегулировании конфликта, но и в том, чтобы сформировать новую систему в сфере безопасности между Россией, Украиной и Европой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Решающий этап": какое значение имеют трехсторонние переговоры в Абу-ДабиГраницы Украины могут измениться: что имел в виду ТрампТрамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет
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сергей лавров, новости, россия, украина, европа
Россия не позволит Европе ввести свои войска на Украину – Лавров
Россия не позволит Европе ввести на Украину свои стабилизационные военные силы – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Концепция Европы по введению на Украину воинских контингентов после прекращения огня нереализуема, Россия никогда не позволит ее реализовать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.
"План Европы очень простой, она его и не скрывает: как только будет прекращение огня, они заводят стабилизационные силы на территорию, контролируемую киевским режимом. Стабилизировать они хотят нынешний нацистский режим вот этой своей концепцией, которая, конечно же, нереализуема и мы не позволим ее реализовать", – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Брюссель и столицы стран Евросоюза требуют лишь немедленно прекратить огонь на Украине. Это делается лишь для того, чтобы купить время для киевского режима и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то те потери, которые Украина понесла в военном плане.
"Поэтому выходить на очередное перемирие, очередное прекращение огня, не понимая, что будет дальше, мы на это не согласимся", – отметил министр.
Комментируя начавшиеся в Абу-Даби трехсторонние переговоры, Лавров указал, что идея сформулировать четкие параметры архитектуры безопасности и уже потом переходить к урегулированию собственно российско-украинского конфликта абсолютно разумна.
10 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств.
Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер перед началом переговоров в Абу-Даби отметил, что задача заключается не только в урегулировании конфликта, но и в том, чтобы сформировать новую систему в сфере безопасности между Россией, Украиной и Европой.
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