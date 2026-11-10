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Режим ЧС ввели в Архангельской области

Режим ЧС ввели в Архангельской области - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Режим ЧС ввели в Архангельской области

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Архангельской области после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщил губернатор Александр... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T18:56

2026-11-10T18:56

2026-11-10T18:56

архангельская область

происшествия

поезд

железная дорога

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Архангельской области после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский.Утром 10 ноября из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь Архангельской области произошел сход вагонов грузового поезда. Сообщалось, что пострадавших нет, изначально были задержаны восемь пассажирских поездов. Позже число составов выросло до 10.В зону ЧС вошли восемь муниципальных образований – Вилегодский, Вельский, Коношский, Котласский, Ленский и Устьянский округа, а также Коряжма и Котлас.Пассажиров поездов, которые задерживаются в пути, будут доставлять автобусами между станциями Сольвычегодск и Виледь. На данный момент потребности в пунктам временного размещения нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

архангельская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область, происшествия, поезд, железная дорога, новости