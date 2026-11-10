https://crimea.ria.ru/20261110/rezhim-chs-vveli-v-arkhangelskoy-oblasti--1160947940.html
Режим ЧС ввели в Архангельской области
Режим ЧС ввели в Архангельской области - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Режим ЧС ввели в Архангельской области
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Архангельской области после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщил губернатор Александр... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T18:56
2026-11-10T18:56
2026-11-10T18:56
архангельская область
происшествия
поезд
железная дорога
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111767/99/1117679954_0:146:3136:1909_1920x0_80_0_0_99a2a8e92bf5a775c88a9a57baee8b41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Архангельской области после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский.Утром 10 ноября из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь Архангельской области произошел сход вагонов грузового поезда. Сообщалось, что пострадавших нет, изначально были задержаны восемь пассажирских поездов. Позже число составов выросло до 10.В зону ЧС вошли восемь муниципальных образований – Вилегодский, Вельский, Коношский, Котласский, Ленский и Устьянский округа, а также Коряжма и Котлас.Пассажиров поездов, которые задерживаются в пути, будут доставлять автобусами между станциями Сольвычегодск и Виледь. На данный момент потребности в пунктам временного размещения нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
архангельская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111767/99/1117679954_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_7dcc3ff674d99cc62610a80ff3460fda.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, происшествия, поезд, железная дорога, новости
Режим ЧС ввели в Архангельской области
В Архангельской области после ЧП с грузовым поездом ввели режим чрезвычайной ситуации
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Архангельской области после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Утром 10 ноября из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь Архангельской области произошел сход вагонов грузового поезда. Сообщалось, что пострадавших нет, изначально были задержаны восемь пассажирских поездов. Позже число составов выросло до 10.
"Подписал указ о введении с 10 ноября режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято после схода вагонов грузового поезда в Вилегодском округе, где сохраняется угроза обрушения железнодорожного моста", - написал губернатор в мессенджере МАКС.
В зону ЧС вошли восемь муниципальных образований – Вилегодский, Вельский, Коношский, Котласский, Ленский и Устьянский округа, а также Коряжма и Котлас.
Пассажиров поездов, которые задерживаются в пути, будут доставлять автобусами между станциями Сольвычегодск и Виледь. На данный момент потребности в пунктам временного размещения нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.