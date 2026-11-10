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Режим ЧС ввели в Архангельской области - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Режим ЧС ввели в Архангельской области
Режим ЧС ввели в Архангельской области - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Режим ЧС ввели в Архангельской области
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Архангельской области после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщил губернатор Александр... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T18:56
2026-11-10T18:56
архангельская область
происшествия
поезд
железная дорога
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Архангельской области после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский.Утром 10 ноября из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь Архангельской области произошел сход вагонов грузового поезда. Сообщалось, что пострадавших нет, изначально были задержаны восемь пассажирских поездов. Позже число составов выросло до 10.В зону ЧС вошли восемь муниципальных образований – Вилегодский, Вельский, Коношский, Котласский, Ленский и Устьянский округа, а также Коряжма и Котлас.Пассажиров поездов, которые задерживаются в пути, будут доставлять автобусами между станциями Сольвычегодск и Виледь. На данный момент потребности в пунктам временного размещения нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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архангельская область, происшествия, поезд, железная дорога, новости
Режим ЧС ввели в Архангельской области

В Архангельской области после ЧП с грузовым поездом ввели режим чрезвычайной ситуации

18:56 10.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Архангельской области после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Утром 10 ноября из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь Архангельской области произошел сход вагонов грузового поезда. Сообщалось, что пострадавших нет, изначально были задержаны восемь пассажирских поездов. Позже число составов выросло до 10.
"Подписал указ о введении с 10 ноября режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято после схода вагонов грузового поезда в Вилегодском округе, где сохраняется угроза обрушения железнодорожного моста", - написал губернатор в мессенджере МАКС.
В зону ЧС вошли восемь муниципальных образований – Вилегодский, Вельский, Коношский, Котласский, Ленский и Устьянский округа, а также Коряжма и Котлас.
Пассажиров поездов, которые задерживаются в пути, будут доставлять автобусами между станциями Сольвычегодск и Виледь. На данный момент потребности в пунктам временного размещения нет.
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Архангельская областьПроисшествияПоездЖелезная дорогаНовости
 
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