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"Решающий этап": какое значение имеют трехсторонние переговоры в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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"Решающий этап": какое значение имеют трехсторонние переговоры в Абу-Даби
"Решающий этап": какое значение имеют трехсторонние переговоры в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 10.11.2026
"Решающий этап": какое значение имеют трехсторонние переговоры в Абу-Даби
Переговоры в Абу-Даби играют огромное значение, поскольку отличаются от всех предыдущих встреч представителей России с Западом для урегулирования конфликта на... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T12:25
2026-11-10T12:25
переговоры
сша
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры в Абу-Даби играют огромное значение, поскольку отличаются от всех предыдущих встреч представителей России с Западом для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета КФУ им. В. И. Вернадского Олег Шевченко.Из состава делегации очевидно, что стратегических документов в Абу-Даби не подпишут – с высокой долей вероятности итогом станет одно или несколько соглашений, связанных с гуманитарной повесткой, считает Шевченко.Тем не менее именно эта встреча в ОАЭ имеет большое значение для решений вопросов как раз мирового уровня, поскольку отличается от переговоров между Россией и Западом всех предыдущих лет, добавил Шевченко."Раньше переговоры крутились вокруг Украины. Перемирие – не перемирие энергетическое, морское, на границе боевого соприкосновения, на границе областей... Если в 2023-м мы готовы были говорить только об Украине, готовы были об этом говорить в 2024-м и в 2025-м, то сейчас, в 2026-м году, для нас Украина является частным случаем. То есть СВО и события на Украине – частный случай большой проблемы: как России создать безопасность на своих западных рубежах. А это прежде всего вопрос сворачивания НАТО", – сказал Шевченко.О том, что речь в Абу-Даби пойдет об архитектуре европейской безопасности, незадолго до встречи стали говорить многие журналисты разных стран, и это был не просто фон, считает эксперт."Это сейчас особенно в средствах массовой информации, через которые официальные государственные члены иногда могут доносить информацию, которую дипломаты не могут сказать лично... И вот у меня создается впечатление, что многие журналисты говорят то, что не может сказать официальная делегация.. То есть мы выводим переговоры из узкоукраинской тематики", – сказал Шевченко.При этом и уровень, и масштаб переговоров, которые готова вести Россия, к сегодняшнему дню значительно изменился, отметил политолог. Он приходит к выводу, что прямо сейчас Россия формирует себе если не ступеньку, то прочную основу для перехода на новый уровень договоренностей, считает он.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что границы Украины могут вскоре измениться.Границы Украины могут измениться: что имел в виду ТрампСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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переговоры, сша, украина, россия, новости, мнения
"Решающий этап": какое значение имеют трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби впервые за все время касаются не только Украины - мнение

12:25 10.11.2026
 
© РИА Новости КрымТрехсторонние переговоры России, Украины и США
Трехсторонние переговоры России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры в Абу-Даби играют огромное значение, поскольку отличаются от всех предыдущих встреч представителей России с Западом для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета КФУ им. В. И. Вернадского Олег Шевченко.
Из состава делегации очевидно, что стратегических документов в Абу-Даби не подпишут – с высокой долей вероятности итогом станет одно или несколько соглашений, связанных с гуманитарной повесткой, считает Шевченко.

"Туда не прилетели президенты, министры иностранных дел или начальники генеральных штабов, туда прилетели люди, которые занимаются техническими вопросами, которые занимаются вопросами оперативными, но не занимаются вопросами принятия межгосударственных решений", – сказал политолог.

Тем не менее именно эта встреча в ОАЭ имеет большое значение для решений вопросов как раз мирового уровня, поскольку отличается от переговоров между Россией и Западом всех предыдущих лет, добавил Шевченко.
"Раньше переговоры крутились вокруг Украины. Перемирие – не перемирие энергетическое, морское, на границе боевого соприкосновения, на границе областей... Если в 2023-м мы готовы были говорить только об Украине, готовы были об этом говорить в 2024-м и в 2025-м, то сейчас, в 2026-м году, для нас Украина является частным случаем. То есть СВО и события на Украине – частный случай большой проблемы: как России создать безопасность на своих западных рубежах. А это прежде всего вопрос сворачивания НАТО", – сказал Шевченко.
О том, что речь в Абу-Даби пойдет об архитектуре европейской безопасности, незадолго до встречи стали говорить многие журналисты разных стран, и это был не просто фон, считает эксперт.
"Это сейчас особенно в средствах массовой информации, через которые официальные государственные члены иногда могут доносить информацию, которую дипломаты не могут сказать лично... И вот у меня создается впечатление, что многие журналисты говорят то, что не может сказать официальная делегация.. То есть мы выводим переговоры из узкоукраинской тематики", – сказал Шевченко.
При этом и уровень, и масштаб переговоров, которые готова вести Россия, к сегодняшнему дню значительно изменился, отметил политолог. Он приходит к выводу, что прямо сейчас Россия формирует себе если не ступеньку, то прочную основу для перехода на новый уровень договоренностей, считает он.
"В этом смысле переговоры в Абу-Даби – это определенный решающий этап. Россия демонстрирует, что она выходит из локальной проблемы на большую европейскую проблему. И проблема Украины будет увязывать с проблемой решения НАТО", – сказал Шевченко.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что границы Украины могут вскоре измениться.
Границы Украины могут измениться: что имел в виду Трамп
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Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
11:27
Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби
 
ПереговорыСШАУкраинаРоссияНовостиМнения
 
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