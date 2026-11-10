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Разногласия между Россией и Украиной удалось сократить – Кушнер

Разногласия между Россией и Украиной удалось сократить – Кушнер - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Разногласия между Россией и Украиной удалось сократить – Кушнер

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер перед началом трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил, что разногласия между Россией и Украиной по ряду... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T12:33

2026-11-10T12:33

2026-11-10T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер перед началом трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил, что разногласия между Россией и Украиной по ряду вопросов удалось сократить.Он также выразил надежду, что в течение ближайших двух дней в ходе переговоров в ОАЭ удастся провести открытый, откровенный и обстоятельный диалог, чтобы добиться дальнейшего прогресса.Кушнер подчеркнул, что многие идеи, которые планируется обсудить в Абу-Даби, были выработаны совместно, с участием России и Украины.Спецпредставитель президента США отметил, что задача заключается не только в урегулировании конфликта, но и в том, чтобы сформировать новую систему в сфере безопасности между Россией, Украиной и Европой.10 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к мируТрамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет"Люди мечтают, чтобы русский мир вернулся к нам": Михайлов — о переговорах в Абу-Даби

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