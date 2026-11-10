https://crimea.ria.ru/20261110/raketa-rusty-dagger--chto-izvestno-ob-etikh-boepripasakh-1160933693.html

Ракета Rusty Dagger – что известно об этих боеприпасах

Ракета Rusty Dagger – что известно об этих боеприпасах - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Ракета Rusty Dagger – что известно об этих боеприпасах

Минобороны России во вторник сообщило о перехвате средствами ПВО четырех ракет Rusty Dagger ("Ржавый кинжал"). Это первое официальное сообщение об уничтожении... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T13:30

2026-11-10T13:30

2026-11-10T13:30

крылатая ракета rusty dagger ("ржавый кинжал")

атаки всу

новости сво

оружие

справка

поставки западного оружия украине

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0a/1160930447_1:0:1900:1068_1920x0_80_0_0_c9416a2df682d313889e947bcea38d62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Минобороны России во вторник сообщило о перехвате средствами ПВО четырех ракет Rusty Dagger ("Ржавый кинжал"). Это первое официальное сообщение об уничтожении данного вида боеприпасов иностранного производства, имеющихся на вооружении украинской армии. Что из себя представляет ракета Rusty Dagger, каковы ее характеристики и что могут противопоставить этому оружию Вооруженные силы РФ – в справке РИА Новости Крым.Rusty Dagger – это малогабаритная авиационная управляемая крылатая ракета американского производства. США запустили программу их разработки в августе 2024 года. Основной задачей программы было создание более упрощенных по сравнению с крылатыми ракетами JASSM и Tomahawk дальнобойных боеприпасов, производство которые обходились бы значительно дешевле.Позже стало известно, что разрабатываемые под данное техзадание ракеты планируется направить в первую очередь Украине. Поэтому задача перед производителями стояла и в том, чтобы боеприпас можно было запускать не только с зарубежных истребителей F-16 и Mirage 2000, но и с отечественных МиГ-29, Су-25 и Су-27, а также с вертолетов.Подряд получила калифорнийская компания Zone 5 Technologies.Первые испытания нового боеприпаса состоялись уже в начале 2025 года. Весь цикл от подписания контракта на разработку до тестовой стрельбы занял 16 месяцев.Масса боевой части (фугасной или осколочно-фугасной) варьируется в зависимости от модификации. Ракеты с боевой частью массой свыше 200 килограммов рассчитаны на поражение укрепленных тыловых объектов. Модификация Block 40 может оснащаться боевыми частями массой от 45 до 113 килограммов. Для сравнения: JASSM-ER несет боевую часть массой около 450 килограммов.Дальность полета Rusty Dagger также зависит от модификации и массы боевой части и может варьироваться от 400 до 900 километров.В целом изделие Zone 5 Technologies обходится американскому бюджету заметно дешевле традиционных американских крылатых ракет. Если стоимость выпуска той же JASSM-ER составляет около 1,7 миллиона долларов (а Storm Shadow еще дороже), то "Ржавый кинжал" – всего в $250 тысяч. Это позволяет Пентагону планировать темп серийного выпуска этих ракет в объеме до 1000 единиц в год.В августе 2025 года Вашингтон одобрил потенциальную продажу Киеву через европейских союзников до 3350 ракет Rusty Dagger.Сбить "Ржавый кинжал" проще, чем другие, более "умные" западные крылатые ракеты, способные лететь на сверхмалых высотах и огибать рельеф местности, а также распознавать и квалифицировать цели с помощью ИИ. С ними успешно справляются российские комплексы ПВО. Однако Rusty Dagger благодаря удешевлению производства рассчитаны на массовые, а не единичные запуски, чтобы увеличить шансы на поражение цели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крылатая ракета rusty dagger ("ржавый кинжал") , атаки всу, новости сво, оружие, справка, поставки западного оружия украине