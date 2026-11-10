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Ракета Rusty Dagger – что известно об этих боеприпасах - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Ракета Rusty Dagger – что известно об этих боеприпасах
Ракета Rusty Dagger – что известно об этих боеприпасах - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Ракета Rusty Dagger – что известно об этих боеприпасах
Минобороны России во вторник сообщило о перехвате средствами ПВО четырех ракет Rusty Dagger ("Ржавый кинжал"). Это первое официальное сообщение об уничтожении... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T13:30
2026-11-10T13:30
крылатая ракета rusty dagger ("ржавый кинжал")
атаки всу
новости сво
оружие
справка
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Минобороны России во вторник сообщило о перехвате средствами ПВО четырех ракет Rusty Dagger ("Ржавый кинжал"). Это первое официальное сообщение об уничтожении данного вида боеприпасов иностранного производства, имеющихся на вооружении украинской армии. Что из себя представляет ракета Rusty Dagger, каковы ее характеристики и что могут противопоставить этому оружию Вооруженные силы РФ – в справке РИА Новости Крым.Rusty Dagger – это малогабаритная авиационная управляемая крылатая ракета американского производства. США запустили программу их разработки в августе 2024 года. Основной задачей программы было создание более упрощенных по сравнению с крылатыми ракетами JASSM и Tomahawk дальнобойных боеприпасов, производство которые обходились бы значительно дешевле.Позже стало известно, что разрабатываемые под данное техзадание ракеты планируется направить в первую очередь Украине. Поэтому задача перед производителями стояла и в том, чтобы боеприпас можно было запускать не только с зарубежных истребителей F-16 и Mirage 2000, но и с отечественных МиГ-29, Су-25 и Су-27, а также с вертолетов.Подряд получила калифорнийская компания Zone 5 Technologies.Первые испытания нового боеприпаса состоялись уже в начале 2025 года. Весь цикл от подписания контракта на разработку до тестовой стрельбы занял 16 месяцев.Масса боевой части (фугасной или осколочно-фугасной) варьируется в зависимости от модификации. Ракеты с боевой частью массой свыше 200 килограммов рассчитаны на поражение укрепленных тыловых объектов. Модификация Block 40 может оснащаться боевыми частями массой от 45 до 113 килограммов. Для сравнения: JASSM-ER несет боевую часть массой около 450 килограммов.Дальность полета Rusty Dagger также зависит от модификации и массы боевой части и может варьироваться от 400 до 900 километров.В целом изделие Zone 5 Technologies обходится американскому бюджету заметно дешевле традиционных американских крылатых ракет. Если стоимость выпуска той же JASSM-ER составляет около 1,7 миллиона долларов (а Storm Shadow еще дороже), то "Ржавый кинжал" – всего в $250 тысяч. Это позволяет Пентагону планировать темп серийного выпуска этих ракет в объеме до 1000 единиц в год.В августе 2025 года Вашингтон одобрил потенциальную продажу Киеву через европейских союзников до 3350 ракет Rusty Dagger.Сбить "Ржавый кинжал" проще, чем другие, более "умные" западные крылатые ракеты, способные лететь на сверхмалых высотах и огибать рельеф местности, а также распознавать и квалифицировать цели с помощью ИИ. С ними успешно справляются российские комплексы ПВО. Однако Rusty Dagger благодаря удешевлению производства рассчитаны на массовые, а не единичные запуски, чтобы увеличить шансы на поражение цели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крылатая ракета rusty dagger ("ржавый кинжал") , атаки всу, новости сво, оружие, справка, поставки западного оружия украине
Ракета Rusty Dagger – что известно об этих боеприпасах

Ракета Rusty Dagger – что известно об этих боеприпасах

13:30 10.11.2026
 
© zone5tech.comКрылатая ракета Rusty Dagger
Крылатая ракета Rusty Dagger
© zone5tech.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Минобороны России во вторник сообщило о перехвате средствами ПВО четырех ракет Rusty Dagger ("Ржавый кинжал"). Это первое официальное сообщение об уничтожении данного вида боеприпасов иностранного производства, имеющихся на вооружении украинской армии. Что из себя представляет ракета Rusty Dagger, каковы ее характеристики и что могут противопоставить этому оружию Вооруженные силы РФ – в справке РИА Новости Крым.
Rusty Dagger – это малогабаритная авиационная управляемая крылатая ракета американского производства. США запустили программу их разработки в августе 2024 года. Основной задачей программы было создание более упрощенных по сравнению с крылатыми ракетами JASSM и Tomahawk дальнобойных боеприпасов, производство которые обходились бы значительно дешевле.
Позже стало известно, что разрабатываемые под данное техзадание ракеты планируется направить в первую очередь Украине. Поэтому задача перед производителями стояла и в том, чтобы боеприпас можно было запускать не только с зарубежных истребителей F-16 и Mirage 2000, но и с отечественных МиГ-29, Су-25 и Су-27, а также с вертолетов.
Подряд получила калифорнийская компания Zone 5 Technologies.
Первые испытания нового боеприпаса состоялись уже в начале 2025 года. Весь цикл от подписания контракта на разработку до тестовой стрельбы занял 16 месяцев.
В основании "Ржавого кинжала" – турбореактивный двигатель PBS TJ80, который способен разгонять ракету до 690 километров в час. Первоначально Rusty Dagger создавался для применения с авиационных платформ, включая истребители F-16. Однако впоследствии была разработана новая модификация Block 40, которую можно запускать также с наземных и морских платформ. Для этого новая модификация получила твердотопливный стартовый ускоритель в хвостовой части.
Масса боевой части (фугасной или осколочно-фугасной) варьируется в зависимости от модификации. Ракеты с боевой частью массой свыше 200 килограммов рассчитаны на поражение укрепленных тыловых объектов. Модификация Block 40 может оснащаться боевыми частями массой от 45 до 113 килограммов. Для сравнения: JASSM-ER несет боевую часть массой около 450 килограммов.
Дальность полета Rusty Dagger также зависит от модификации и массы боевой части и может варьироваться от 400 до 900 километров.
В целом изделие Zone 5 Technologies обходится американскому бюджету заметно дешевле традиционных американских крылатых ракет. Если стоимость выпуска той же JASSM-ER составляет около 1,7 миллиона долларов (а Storm Shadow еще дороже), то "Ржавый кинжал" – всего в $250 тысяч. Это позволяет Пентагону планировать темп серийного выпуска этих ракет в объеме до 1000 единиц в год.
В августе 2025 года Вашингтон одобрил потенциальную продажу Киеву через европейских союзников до 3350 ракет Rusty Dagger.
Сбить "Ржавый кинжал" проще, чем другие, более "умные" западные крылатые ракеты, способные лететь на сверхмалых высотах и огибать рельеф местности, а также распознавать и квалифицировать цели с помощью ИИ. С ними успешно справляются российские комплексы ПВО. Однако Rusty Dagger благодаря удешевлению производства рассчитаны на массовые, а не единичные запуски, чтобы увеличить шансы на поражение цели.
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Крылатая ракета Rusty Dagger ("Ржавый кинжал")Атаки ВСУНовости СВООружиеСправкаПоставки западного оружия Украине
 
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