Рейтинг@Mail.ru
Пять человек погибли в ЛНР после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261110/pyat-chelovek-pogibli-v-lnr-posle-udara-vsu-1160937593.html
Пять человек погибли в ЛНР после удара ВСУ
Пять человек погибли в ЛНР после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Пять человек погибли в ЛНР после удара ВСУ
За сутки в результате атак ВСУ в Луганской Народной Республике погибли пять человек и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T14:38
2026-11-10T14:38
луганская народная республика (лнр)
новости
леонид пасечник
происшествия
новости сво
атаки всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653634_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b1e17712f0ddb39e191b5d0e98ea708f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. За сутки в результате атак ВСУ в Луганской Народной Республике погибли пять человек и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.Также в Беловодском муниципальном округе противник нанес удар по многоквартирному дому. Погиб мужчина, еще одна женщина ранена. На автодороге в Новоайдарском муниципальном округе ВФУ ударили по грузовому автомобилю, двое мужчин погибли. В Луганске в районе аграрного университета вражеский БПЛА атаковал грузовой автомобиль, погиб водитель.Кроме того, в поселке Нижнее в результате удара неонацистов ранен мужчина. В Лисичанске противник атаковал жилой дом, пострадала пожилая женщина.По информации главы ЛНР, в течение суток ВСУ наносили удары и по объектам энергетической инфраструктуры. В связи с этим в некоторых населенных пунктах, включая столицу республики, отсутствует электроэнергия у части потребителей. Введены временные отключения практически во всех муниципалитетах. Нарушено водоснабжение и теплоснабжение.Всего за сутки под огнем противника оказались 11 муниципалитетов республики. Системами ПВО и силами МОГ над территорией региона уничтожено свыше 100 воздушных целей, уточнил Леонид Пасечник.Ранее сообщалось, что при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область три мирных жителя погибли и восемь пострадали.Также 6 ноября украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранения получили три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослыеКиевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653634_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_f5f7c88f18a3cf616f4bd27601c06f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), новости, леонид пасечник, происшествия, новости сво, атаки всу
Пять человек погибли в ЛНР после удара ВСУ

В ЛНР из-за атак ВСУ за сутки погибли пять человек и четверо получили ранения

14:38 10.11.2026
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. За сутки в результате атак ВСУ в Луганской Народной Республике погибли пять человек и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Рано утром в Славяносербском муниципальном округе неонацисты атаковали автобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Луганск". По предварительным данным, один пассажир погиб, еще одна женщина пострадала", - написал в своем канале в МАКС Пасечник.
Также в Беловодском муниципальном округе противник нанес удар по многоквартирному дому. Погиб мужчина, еще одна женщина ранена. На автодороге в Новоайдарском муниципальном округе ВФУ ударили по грузовому автомобилю, двое мужчин погибли. В Луганске в районе аграрного университета вражеский БПЛА атаковал грузовой автомобиль, погиб водитель.
Кроме того, в поселке Нижнее в результате удара неонацистов ранен мужчина. В Лисичанске противник атаковал жилой дом, пострадала пожилая женщина.
По информации главы ЛНР, в течение суток ВСУ наносили удары и по объектам энергетической инфраструктуры. В связи с этим в некоторых населенных пунктах, включая столицу республики, отсутствует электроэнергия у части потребителей. Введены временные отключения практически во всех муниципалитетах. Нарушено водоснабжение и теплоснабжение.
Всего за сутки под огнем противника оказались 11 муниципалитетов республики. Системами ПВО и силами МОГ над территорией региона уничтожено свыше 100 воздушных целей, уточнил Леонид Пасечник.
Ранее сообщалось, что при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область три мирных жителя погибли и восемь пострадали.
Также 6 ноября украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранения получили три человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛН
ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые
Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)НовостиЛеонид ПасечникПроисшествияНовости СВОАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45Шантаж Мерца не пройдет: Словакия против нового кредита для Украины
16:39В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
16:32Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана
16:20Погодная карусель: в Крыму после резкого потепления опять наступят морозы
16:19Воздушная тревога повторно объявлена в Севастополе
16:07Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
16:02На нацпроект "Космос" направят более четырех трлн рублей
15:50В Крыму объяснили рост цен
15:49Первый день переговоров по Украине завершился
15:38В Севастополе объявили воздушную тревогу
15:38Жить в семье: детдома Севастополя скоро полностью опустеют
15:19Число въезжающих в Россию мигрантов уменьшается – МВД
15:11После ЧП в Архангельской области задерживаются 10 пассажирских поездов
15:05"Ялта-2": почему Европа боится переговоров в Абу-Даби
14:55В Феодосии будут стрелять военные
14:47Россия не позволит Европе ввести свои войска на Украину – Лавров
14:45Восемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенников
14:38Пять человек погибли в ЛНР после удара ВСУ
14:28Страшная авария с 50 автомобилями в Болгарии – десятки погибших и раненых
14:20Под ударами ключевые подстанции: Киев и другие города в режиме аварийных отключений
Лента новостейМолния