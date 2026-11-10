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Пять человек погибли в ЛНР после удара ВСУ

Пять человек погибли в ЛНР после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Пять человек погибли в ЛНР после удара ВСУ

За сутки в результате атак ВСУ в Луганской Народной Республике погибли пять человек и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T14:38

2026-11-10T14:38

2026-11-10T14:38

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. За сутки в результате атак ВСУ в Луганской Народной Республике погибли пять человек и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.Также в Беловодском муниципальном округе противник нанес удар по многоквартирному дому. Погиб мужчина, еще одна женщина ранена. На автодороге в Новоайдарском муниципальном округе ВФУ ударили по грузовому автомобилю, двое мужчин погибли. В Луганске в районе аграрного университета вражеский БПЛА атаковал грузовой автомобиль, погиб водитель.Кроме того, в поселке Нижнее в результате удара неонацистов ранен мужчина. В Лисичанске противник атаковал жилой дом, пострадала пожилая женщина.По информации главы ЛНР, в течение суток ВСУ наносили удары и по объектам энергетической инфраструктуры. В связи с этим в некоторых населенных пунктах, включая столицу республики, отсутствует электроэнергия у части потребителей. Введены временные отключения практически во всех муниципалитетах. Нарушено водоснабжение и теплоснабжение.Всего за сутки под огнем противника оказались 11 муниципалитетов республики. Системами ПВО и силами МОГ над территорией региона уничтожено свыше 100 воздушных целей, уточнил Леонид Пасечник.Ранее сообщалось, что при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область три мирных жителя погибли и восемь пострадали.Также 6 ноября украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранения получили три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослыеКиевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости, леонид пасечник, происшествия, новости сво, атаки всу