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Путин заявил об удивительном объеме товарооборота с Белоруссией
Путин заявил об удивительном объеме товарооборота с Белоруссией - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Путин заявил об удивительном объеме товарооборота с Белоруссией
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко назвал товарооборот между странами удивительным. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T21:11
2026-11-10T21:11
2026-11-10T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко назвал товарооборот между странами удивительным. Об этом пишет РИА Новости."Правительства работают в ежедневном режиме. Коллеги докладывают из правительства - по всем направлениям все развивается, развивается хорошим темпом... У нас с вами контакты вообще постоянные, не прекращаются, по-моему", – сказал Путин.По его словам, объем российско-белорусского товарооборота можно назвать удивительным.Лукашенко утром во вторник прибыл с рабочим визитом в Москву. Вечером лидеры двух стран проводят встречу в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. На 11 ноября намечено заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, внешняя политика, экономика, новости
Путин заявил об удивительном объеме товарооборота с Белоруссией
Путин заявил об удивительном объеме товарооборота России с Белоруссией
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко назвал товарооборот между странами удивительным. Об этом пишет РИА Новости.
"Правительства работают в ежедневном режиме. Коллеги докладывают из правительства - по всем направлениям все развивается, развивается хорошим темпом... У нас с вами контакты вообще постоянные, не прекращаются, по-моему", – сказал Путин.
По его словам, объем российско-белорусского товарооборота можно назвать удивительным.
"У нас удивительный объем товарооборота, по-другому не скажешь", – отметил российский лидер.
Лукашенко утром во вторник прибыл с рабочим визитом в Москву. Вечером лидеры двух стран проводят встречу в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. На 11 ноября намечено заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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