https://crimea.ria.ru/20261110/putin-zayavil-ob-udivitelnom-obeme-tovarooborota-s-belorussiey-1160949965.html

Путин заявил об удивительном объеме товарооборота с Белоруссией

Путин заявил об удивительном объеме товарооборота с Белоруссией - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Путин заявил об удивительном объеме товарооборота с Белоруссией

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко назвал товарооборот между странами удивительным. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T21:11

2026-11-10T21:11

2026-11-10T21:11

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко назвал товарооборот между странами удивительным. Об этом пишет РИА Новости."Правительства работают в ежедневном режиме. Коллеги докладывают из правительства - по всем направлениям все развивается, развивается хорошим темпом... У нас с вами контакты вообще постоянные, не прекращаются, по-моему", – сказал Путин.По его словам, объем российско-белорусского товарооборота можно назвать удивительным.Лукашенко утром во вторник прибыл с рабочим визитом в Москву. Вечером лидеры двух стран проводят встречу в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. На 11 ноября намечено заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, внешняя политика, экономика, новости