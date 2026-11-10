https://crimea.ria.ru/20261110/putin-vstretilsya-s-lukashenko-1160949312.html

Путин встретился с Лукашенко

Путин встретился с Лукашенко - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Путин встретился с Лукашенко

Президент России Владимир Путин во вторник проводит встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T20:40

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владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник проводит встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Лидеры двух стран проводят встречу в преддверии заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое состоится 11 ноября, сообщили в Кремле.В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку со стороны России белорусской армии.Белорусский лидер утром во вторник, 10 ноября, прибыл с рабочим визитом в Москву. На 11 ноября намечено заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, внешняя политика, новости