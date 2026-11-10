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Путин встретился с Лукашенко
Путин встретился с Лукашенко - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Путин встретился с Лукашенко
Президент России Владимир Путин во вторник проводит встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T20:40
2026-11-10T20:40
2026-11-10T21:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник проводит встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Лидеры двух стран проводят встречу в преддверии заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое состоится 11 ноября, сообщили в Кремле.В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку со стороны России белорусской армии.Белорусский лидер утром во вторник, 10 ноября, прибыл с рабочим визитом в Москву. На 11 ноября намечено заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, внешняя политика, новости
Путин встретился с Лукашенко
Путин встретился с Лукашенко в подмосковной резиденции
20:40 10.11.2026 (обновлено: 21:15 10.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник проводит встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Лидеры двух стран проводят встречу в преддверии заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое состоится 11 ноября, сообщили в Кремле.
"Хочу вас поблагодарить за помощь в организации гуманитарных обменов, мы высоко это ценим... Большое спасибо вам и всем вашим коллегам, которые это делают", – сказал Путин.
В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку со стороны России белорусской армии.
"Я благодарю, что вы держите слово, все, что вы пообещали Беларуси в плане безопасности, мы освоили, все виды вооружений, самые новые... Могу только поблагодарить за ту поддержку и помощь по современным видам вооружений, которые белорусская армия получает", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер утром во вторник, 10 ноября, прибыл с рабочим визитом в Москву. На 11 ноября намечено заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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