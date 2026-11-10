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Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
Правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД России продолжат совершенствовать. Об этом в своем поздравительном обращении по случаю Дня сотрудника органов РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T07:48
2026-11-10T07:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД России продолжат совершенствовать. Об этом в своем поздравительном обращении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в работе ведомства есть положительные результаты по нескольким ключевым направлениям, и ее надо развивать.Президент отметил, что история МВД насчитывает уже более двух веков и День сотрудника органов внутренних дел в России ежегодно и широко отмечается по всей стране. Это подчеркивает особое уважение общества к тем, кто честно выполняет свой долг, встает на пути преступников, мужественно и решительно защищает жизнь и права людей, отстаивает безопасность и суверенитет страны, преданно служит своему народу, добавил глава государства.Путин обратил внимание на то, что в распоряжении сотрудников Министерства внутренних дел России сегодня есть серьезные технические, оперативные, аналитические и организационные возможности и отметил положительные результаты по целому ряду ключевых направлений работы. "Эту позитивную динамику надо развивать", – призвал Путин.При этом отметил, что за последние годы вырос объем полномочий сотрудников МВД РФ, в том числе в оперативно-разыскной деятельности и в процессуальной сфере и решаются комплексные вопросы, связанные с кадровым обеспечением ведомства.Глава государства подчеркнул, что граждане России рассчитывают на то, что органы внутренних дел будут более эффективно бороться с криминалом. "В том числе с нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступлениями, укреплять общественный порядок, безопасность дорожного движения", – уточнил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, праздники и памятные даты, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), полиция, видео
Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
Правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД будут совершенствовать – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД России продолжат совершенствовать. Об этом в своем поздравительном обращении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в работе ведомства есть положительные результаты по нескольким ключевым направлениям, и ее надо развивать.
Президент отметил, что история МВД насчитывает уже более двух веков и День сотрудника органов внутренних дел в России ежегодно и широко отмечается по всей стране. Это подчеркивает особое уважение общества к тем, кто честно выполняет свой долг, встает на пути преступников, мужественно и решительно защищает жизнь и права людей, отстаивает безопасность и суверенитет страны, преданно служит своему народу, добавил глава государства.
"Поздравляю ветеранов, личный состав и гражданский персонал МВД России с Днем сотрудника органов внутренних дел. Сегодня это одно из ключевых звеньев правоохранительной системы, государственной власти в целом", – заявил президент, его обращение опубликовано на сайте Кремля.
Путин обратил внимание на то, что в распоряжении сотрудников Министерства внутренних дел России сегодня есть серьезные технические, оперативные, аналитические и организационные возможности и отметил положительные результаты по целому ряду ключевых направлений работы. "Эту позитивную динамику надо развивать", – призвал Путин.
При этом отметил, что за последние годы вырос объем полномочий сотрудников МВД РФ, в том числе в оперативно-разыскной деятельности и в процессуальной сфере и решаются комплексные вопросы, связанные с кадровым обеспечением ведомства.
"Будем и дальше совершенствовать правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД, повышать престиж вашей профессии – непростой, опасной, связанной с риском для жизни, с нагрузками и огромной ответственностью", – пообещал российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что граждане России рассчитывают на то, что органы внутренних дел будут более эффективно бороться с криминалом. "В том числе с нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступлениями, укреплять общественный порядок, безопасность дорожного движения", – уточнил президент.
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