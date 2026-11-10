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Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел

Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел

Правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД России продолжат совершенствовать. Об этом в своем поздравительном обращении по случаю Дня сотрудника органов РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T07:48

2026-11-10T07:48

2026-11-10T07:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД России продолжат совершенствовать. Об этом в своем поздравительном обращении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в работе ведомства есть положительные результаты по нескольким ключевым направлениям, и ее надо развивать.Президент отметил, что история МВД насчитывает уже более двух веков и День сотрудника органов внутренних дел в России ежегодно и широко отмечается по всей стране. Это подчеркивает особое уважение общества к тем, кто честно выполняет свой долг, встает на пути преступников, мужественно и решительно защищает жизнь и права людей, отстаивает безопасность и суверенитет страны, преданно служит своему народу, добавил глава государства.Путин обратил внимание на то, что в распоряжении сотрудников Министерства внутренних дел России сегодня есть серьезные технические, оперативные, аналитические и организационные возможности и отметил положительные результаты по целому ряду ключевых направлений работы. "Эту позитивную динамику надо развивать", – призвал Путин.При этом отметил, что за последние годы вырос объем полномочий сотрудников МВД РФ, в том числе в оперативно-разыскной деятельности и в процессуальной сфере и решаются комплексные вопросы, связанные с кадровым обеспечением ведомства.Глава государства подчеркнул, что граждане России рассчитывают на то, что органы внутренних дел будут более эффективно бороться с криминалом. "В том числе с нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступлениями, укреплять общественный порядок, безопасность дорожного движения", – уточнил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, праздники и памятные даты, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), полиция, видео