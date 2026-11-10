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После ЧП в Архангельской области задерживаются 10 пассажирских поездов - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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После ЧП в Архангельской области задерживаются 10 пассажирских поездов
После ЧП в Архангельской области задерживаются 10 пассажирских поездов - РИА Новости Крым, 10.11.2026
После ЧП в Архангельской области задерживаются 10 пассажирских поездов
Десять пассажирских поездов задерживаются после схода вагонов грузового поезда в Архангельской области. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T15:11
2026-11-10T15:11
поезд
архангельская область
новости
российские железные дороги (ржд)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Десять пассажирских поездов задерживаются после схода вагонов грузового поезда в Архангельской области. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.Утром 10 ноября из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь Архангельской области произошел сход вагонов грузового поезда. Сообщалось, что пострадавших нет, изначально были задержаны восемь поездов. Сейчас число составов выросло.Так, опаздывают следующие составы:№ 310 Адлер – Воркута№ 22 Москва – Лабытнанги№ 98 Санкт-Петербург – Сыктывкар№ 376 Москва – Воркута№ 42 Москва – Воркута№ 311 Воркута – Новороссийск№ 41 Воркута – Москва№ 21 Лабытнанги – Москва№ 375 Воркута – Москва№ 97 Сыктывкар – Санкт-ПетербургОтмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Перевозка пассажиров через барьерное место организована автотранспортом. После этого они продолжают поездку по своим маршрутам в поездах.Ранее сообщалось, что семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменитсяОграничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноябряГлубину продаж талонов на автобусы к крымским поездам сократили
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60
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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поезд, архангельская область, новости, российские железные дороги (ржд), происшествия
После ЧП в Архангельской области задерживаются 10 пассажирских поездов

После ЧП грузовым составом в Архангельской области задерживаются 10 пассажирских поездов

15:11 10.11.2026
 
© Официальный канал Приволжской железной дорогиПоезд РЖД
Поезд РЖД
© Официальный канал Приволжской железной дороги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Десять пассажирских поездов задерживаются после схода вагонов грузового поезда в Архангельской области. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.
Утром 10 ноября из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь Архангельской области произошел сход вагонов грузового поезда. Сообщалось, что пострадавших нет, изначально были задержаны восемь поездов. Сейчас число составов выросло.
"В связи с приостановкой движения на участке Черемуха – Виледь Северной железной дороги ожидаются задержки 10 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Так, опаздывают следующие составы:
№ 310 Адлер – Воркута
№ 22 Москва – Лабытнанги
№ 98 Санкт-Петербург – Сыктывкар
№ 376 Москва – Воркута
№ 42 Москва – Воркута
№ 311 Воркута – Новороссийск
№ 41 Воркута – Москва
№ 21 Лабытнанги – Москва
№ 375 Воркута – Москва
№ 97 Сыктывкар – Санкт-Петербург
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Перевозка пассажиров через барьерное место организована автотранспортом. После этого они продолжают поездку по своим маршрутам в поездах.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте.
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Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменится
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ПоездАрхангельская областьНовостиРоссийские железные дороги (РЖД)Происшествия
 
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