https://crimea.ria.ru/20261110/posle-chp-v-arkhangelskoy-oblasti-zaderzhivayutsya-10-passazhirskikh-poezdov-1160938788.html

После ЧП в Архангельской области задерживаются 10 пассажирских поездов

После ЧП в Архангельской области задерживаются 10 пассажирских поездов - РИА Новости Крым, 10.11.2026

После ЧП в Архангельской области задерживаются 10 пассажирских поездов

Десять пассажирских поездов задерживаются после схода вагонов грузового поезда в Архангельской области. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T15:11

2026-11-10T15:11

2026-11-10T15:11

поезд

архангельская область

новости

российские железные дороги (ржд)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Десять пассажирских поездов задерживаются после схода вагонов грузового поезда в Архангельской области. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.Утром 10 ноября из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь Архангельской области произошел сход вагонов грузового поезда. Сообщалось, что пострадавших нет, изначально были задержаны восемь поездов. Сейчас число составов выросло.Так, опаздывают следующие составы:№ 310 Адлер – Воркута№ 22 Москва – Лабытнанги№ 98 Санкт-Петербург – Сыктывкар№ 376 Москва – Воркута№ 42 Москва – Воркута№ 311 Воркута – Новороссийск№ 41 Воркута – Москва№ 21 Лабытнанги – Москва№ 375 Воркута – Москва№ 97 Сыктывкар – Санкт-ПетербургОтмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Перевозка пассажиров через барьерное место организована автотранспортом. После этого они продолжают поездку по своим маршрутам в поездах.Ранее сообщалось, что семь человек погибли и более 100 пострадали при сходе пассажирского поезда в Египте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменитсяОграничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноябряГлубину продаж талонов на автобусы к крымским поездам сократили

архангельская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, архангельская область, новости, российские железные дороги (ржд), происшествия