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Полмиллиона вместо пяти тысяч: на Кубани нанятый мастер обманул пенсионерку
Полмиллиона вместо пяти тысяч: на Кубани нанятый мастер обманул пенсионерку - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Полмиллиона вместо пяти тысяч: на Кубани нанятый мастер обманул пенсионерку
Мастер по выполнению ремонтных работ обманул пенсионерку на полмиллиона рублей в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T20:24
2026-11-10T20:24
2026-11-10T20:24
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Мастер по выполнению ремонтных работ обманул пенсионерку на полмиллиона рублей в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.67-летняя жительница станицы Анастасиевской наняла мастера для выполнения ремонтных работ. Когда заказ был выполнен, она передала мужчине свой телефон с открытым мобильным банком, чтобы он перевел себе оплату – 5,2 тысячи рублей.Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава юридической фирмы в Севастополе обманул пенсионеров на 640 тысяч рублейАферисты придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человекаВ России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, кража, новости, мошенничество
Полмиллиона вместо пяти тысяч: на Кубани нанятый мастер обманул пенсионерку
МВД: полмиллиона вместо пяти тысяч взял мастер с доверчивой пенсионерки на Кубани