https://crimea.ria.ru/20261110/polmilliona-vmesto-pyati-tysyach-na-kubani-nanyatyy-master-obmanul-pensionerku-1160926130.html

Полмиллиона вместо пяти тысяч: на Кубани нанятый мастер обманул пенсионерку

Полмиллиона вместо пяти тысяч: на Кубани нанятый мастер обманул пенсионерку - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Полмиллиона вместо пяти тысяч: на Кубани нанятый мастер обманул пенсионерку

Мастер по выполнению ремонтных работ обманул пенсионерку на полмиллиона рублей в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T20:24

2026-11-10T20:24

2026-11-10T20:24

краснодарский край

мвд по краснодарскому краю

кража

новости

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Мастер по выполнению ремонтных работ обманул пенсионерку на полмиллиона рублей в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.67-летняя жительница станицы Анастасиевской наняла мастера для выполнения ремонтных работ. Когда заказ был выполнен, она передала мужчине свой телефон с открытым мобильным банком, чтобы он перевел себе оплату – 5,2 тысячи рублей.Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава юридической фирмы в Севастополе обманул пенсионеров на 640 тысяч рублейАферисты придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человекаВ России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, кража, новости, мошенничество