https://crimea.ria.ru/20261110/pogodnaya-karusel-v-krymu-posle-rezkogo-potepleniya-opyat-nastupyat-morozy-1160942569.html

Погодная карусель: в Крыму после резкого потепления опять наступят морозы

Погодная карусель: в Крыму после резкого потепления опять наступят морозы - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Погодная карусель: в Крыму после резкого потепления опять наступят морозы

В Крыму в ближайшие дни потеплеет до +19 градусов, однако уже к субботе ожидается резкое похолодание. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T16:20

2026-11-10T16:20

2026-11-10T16:20

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татьяна любецкая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни потеплеет до +19 градусов, однако уже к субботе ожидается резкое похолодание. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, до пятницы в Крыму будет тепло, но с сильным юго-западным ветром. 13 ноября он усилится до 15 м/с. Ранее сообщалось, что 10 ноября осадков в Крыму не ожидается, ветер ослабеет, ночная температура воздуха существенно не изменится, а дневная повысится до +7…+12 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым придут морозыРекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадков Аномально ливневый октябрь: как за месяц наполнились водохранилища Крыма

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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