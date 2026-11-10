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Погодная карусель: в Крыму после резкого потепления опять наступят морозы
Погодная карусель: в Крыму после резкого потепления опять наступят морозы - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Погодная карусель: в Крыму после резкого потепления опять наступят морозы
В Крыму в ближайшие дни потеплеет до +19 градусов, однако уже к субботе ожидается резкое похолодание. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T16:20
2026-11-10T16:20
2026-11-10T16:20
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татьяна любецкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни потеплеет до +19 градусов, однако уже к субботе ожидается резкое похолодание. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, до пятницы в Крыму будет тепло, но с сильным юго-западным ветром. 13 ноября он усилится до 15 м/с. Ранее сообщалось, что 10 ноября осадков в Крыму не ожидается, ветер ослабеет, ночная температура воздуха существенно не изменится, а дневная повысится до +7…+12 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым придут морозыРекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадков Аномально ливневый октябрь: как за месяц наполнились водохранилища Крыма
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Погодная карусель: в Крыму после резкого потепления опять наступят морозы
В Крыму после резкого потепления до +19 градусов снова наступят морозы