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Погода в Крыму 10 ноября
Погода в Крыму 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Погода в Крыму 10 ноября
Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T00:01
2026-11-10T00:01
2026-11-10T00:01
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +9...+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров опустятся до +1...+3, днем потеплеет до +13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +8…+13, в горах +1…+6 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +9...+11 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров опустятся до +1...+3, днем потеплеет до +13 градусов.
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