https://crimea.ria.ru/20261110/pogoda-v-krymu-10-noyabrya-1160879511.html

Погода в Крыму 10 ноября

Погода в Крыму 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Погода в Крыму 10 ноября

Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T00:01

2026-11-10T00:01

2026-11-10T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/09/1160889456_0:0:1575:886_1920x0_80_0_0_39c8e14111f4629385288531b768feae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +9...+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров опустятся до +1...+3, днем потеплеет до +13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261108/zima-otkladyvaetsya--pogoda-v-krymu-uluchshitsya-1160841594.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр