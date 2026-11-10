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Погода в Крыму 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Погода в Крыму 10 ноября
Погода в Крыму 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Погода в Крыму 10 ноября
Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T00:01
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погода в крыму
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +9...+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров опустятся до +1...+3, днем потеплеет до +13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261108/zima-otkladyvaetsya--pogoda-v-krymu-uluchshitsya-1160841594.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму 10 ноября

В Крыму 10 ноября до +13 градусов и без осадков

00:01 10.11.2026
 
© РИА Новости КрымПогода
Погода - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +8…+13, в горах +1…+6 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +9...+11 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров опустятся до +1...+3, днем потеплеет до +13 градусов.
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8 ноября, 18:17
Зима откладывается – погода в Крыму улучшится
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму 10 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 10 ноября
22:30Заявление Трампа о границах Украины и ключевая ставка в России: главное за день
22:09Границы Украины могут измениться: что имел в виду Трамп
21:54Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ
21:38Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ
21:23Ученые обнаружили 52 невидимые ранее галактики
21:08За два года более 7 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия
20:49Над Крымом и Азовским морем уничтожены беспилотники ВСУ
20:38В Крыму в оборот вернули более 700 гектаров сельскохозяйственных земель
20:23На участке трассы М-4 "Дон" ввели реверсивное движение
20:11Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов
19:55Я такой же солдат: фронтовой повар из Крыма о службе и полевой кухне
19:34Небензя сделал заявление в Совбезе ООН о заморозке конфликта на Украине
19:22В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работ
19:10Новые электрички назначат в Крыму с середины ноября
18:52В Феодосии 10 ноября без воды останутся жители почти 40 улиц и переулков
18:38В Алуште на мосту через Улу-Узень ввели реверсивное движение
18:21Участники "полян протеста" в Ялте получат землю по новому генплану
18:11Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области
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