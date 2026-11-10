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Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана
Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана
В Ростовской области при выполнении работ на плавучем кране погиб человек. Проводится проверка, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T16:32
2026-11-10T16:32
2026-11-10T16:32
ростовская область
происшествия
новости
южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Ростовской области при выполнении работ на плавучем кране погиб человек. Проводится проверка, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Инцидент произошел 10 ноября.Обстоятельства происшествия устанавливаются. Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере охраны труда. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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2026
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия, новости, южная транспортная прокуратура
Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана
В Ростовской области рабочий погиб при выполнении ремонта на плавучем кране