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Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана
Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана
В Ростовской области при выполнении работ на плавучем кране погиб человек. Проводится проверка, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T16:32
2026-11-10T16:32
ростовская область
происшествия
новости
южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Ростовской области при выполнении работ на плавучем кране погиб человек. Проводится проверка, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Инцидент произошел 10 ноября.Обстоятельства происшествия устанавливаются. Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере охраны труда. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ростовская область, происшествия, новости, южная транспортная прокуратура
Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана

В Ростовской области рабочий погиб при выполнении ремонта на плавучем кране

16:32 10.11.2026
 
© Южная транспортная прокуратураВ Ростовской области при ремонте на плавучем кране погиб сотрудник предприятия
В Ростовской области при ремонте на плавучем кране погиб сотрудник предприятия
© Южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Ростовской области при выполнении работ на плавучем кране погиб человек. Проводится проверка, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел 10 ноября.
"В ходе выполнения ремонтных работ на плавучем кране на территории предприятия "РОСТ" погиб сотрудник", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере охраны труда. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
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Ростовская областьПроисшествияНовостиЮжная транспортная прокуратура
 
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