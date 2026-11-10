https://crimea.ria.ru/20261110/pogib-rabochiy-v-rostovskoy-oblasti-proizoshlo-chp-pri-remonte-plavuchego-krana-1160943755.html

Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана

Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана

В Ростовской области при выполнении работ на плавучем кране погиб человек. Проводится проверка, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T16:32

2026-11-10T16:32

2026-11-10T16:32

ростовская область

происшествия

новости

южная транспортная прокуратура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Ростовской области при выполнении работ на плавучем кране погиб человек. Проводится проверка, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Инцидент произошел 10 ноября.Обстоятельства происшествия устанавливаются. Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере охраны труда. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, новости, южная транспортная прокуратура