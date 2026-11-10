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Под ударами ключевые подстанции: Киев и другие города в режиме аварийных отключений - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Под ударами ключевые подстанции: Киев и другие города в режиме аварийных отключений
Под ударами ключевые подстанции: Киев и другие города в режиме аварийных отключений - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Под ударами ключевые подстанции: Киев и другие города в режиме аварийных отключений
В Киеве и области, а также еще нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии после ударов по ключевым подстанциям и нефтегазовой... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T14:20
2026-11-10T14:20
новости
украина
киев
удары по украине
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Киеве и области, а также еще нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии после ударов по ключевым подстанциям и нефтегазовой инфраструктуре. Об этом заявил первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов.По данным Некрасова, из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в Киеве, Харьковской, Полтавской и Сумской областях применяются аварийные отключения.По информации Некрасова, были обесточены потребители в Днепропетровской, Киевской, Черниговской областях. Также под удар попали энергообъекты в Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях.В большинстве регионов Украины действуют графики отключений электроэнергии, а для промышленности графики ограничения мощности.Ранее сообщалось, что киевляне жалуются на массовые отключения электроэнергии, некоторым жителям украинской столицы отключают свет до пяти суток. Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть Киев, Днепропетровск, Одессу, Кривой Рог.10 ноября в Минобороны РФ сообщили, что на Украине ночью поражены несколько электроподстанций в разных областях, а также три судна с грузом военного назначения.Украинские СМИ сообщали, что взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, в Полтаве, Виннице, Днепропетровске, Николаеве и Кировограде и ряде других населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты завод БПЛА и четыре электроподстанцииУдары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузамиБлэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов
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РИА Новости Крым
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96
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новости, украина, киев, удары по украине, отключение электроэнергии
Под ударами ключевые подстанции: Киев и другие города в режиме аварийных отключений

Удары по ключевым подстанциям привели к массовым отключениям в Киеве и областях Украины

14:20 10.11.2026
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Киеве и области, а также еще нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии после ударов по ключевым подстанциям и нефтегазовой инфраструктуре. Об этом заявил первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов.

"Под ударами – ключевые подстанции, теплоцентрали и нефтегазовая инфраструктура. Сложной остается ситуация в Киевской и Днепропетровской областях", – цитируют Некрасова в Минэнерго Украины.

По данным Некрасова, из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в Киеве, Харьковской, Полтавской и Сумской областях применяются аварийные отключения.

"Киев, Вышгородский и Бучанский районы Киевщины: по команде Укрэнерго продолжаются экстренные отключения", – говорится в Telegram-канале украинской энергетической компании "ДТЭК".

По информации Некрасова, были обесточены потребители в Днепропетровской, Киевской, Черниговской областях. Также под удар попали энергообъекты в Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях.
В большинстве регионов Украины действуют графики отключений электроэнергии, а для промышленности графики ограничения мощности.
Ранее сообщалось, что киевляне жалуются на массовые отключения электроэнергии, некоторым жителям украинской столицы отключают свет до пяти суток. Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть Киев, Днепропетровск, Одессу, Кривой Рог.
10 ноября в Минобороны РФ сообщили, что на Украине ночью поражены несколько электроподстанций в разных областях, а также три судна с грузом военного назначения.
Украинские СМИ сообщали, что взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, в Полтаве, Виннице, Днепропетровске, Николаеве и Кировограде и ряде других населенных пунктов.
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НовостиУкраинаКиевУдары по УкраинеОтключение электроэнергии
 
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