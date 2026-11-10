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Площадь исторического центра в Ялте увеличилась - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Площадь исторического центра в Ялте увеличилась
Площадь исторического центра в Ялте увеличилась - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Площадь исторического центра в Ялте увеличилась
В Ялте площадь исторического центра увеличилась примерно на 15% в соответствии с новым генеральным планом, так как в нем учли все утвержденные зоны охраны и... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T19:20
2026-11-10T19:20
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В Ялте по новому генплану увеличилась площадь исторического центра
В Ялте по новому генплану увеличилась площадь исторического центра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте площадь исторического центра увеличилась примерно на 15% в соответствии с новым генеральным планом, так как в нем учли все утвержденные зоны охраны и регулирования застройки вокруг объектов культурного наследия (ОКН). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника департамента архитектуры и градостроительства ялтинской администрации Анатолий Савельев.По словам Савельева, ранее все ОКН в исторической части города официально получили свои охранные зоны и зоны регулирования застройки."Приказом их Министерство культуры (Крыма – ред.) утвердило, и уже практически все у нас ОКН, которые в центральной части города, имеют свои зоны охраны, зоны регулирования застройки", – сказал спикер.В новом генеральном плане, который был утвержден в конце октября, все эти зоны, внесенные теперь в единый государственный реестр недвижимости, учли, в итоге площадь исторической застройки Ялты немножко подросла, добавил собеседник.Что касается архитектурного стиля зданий в исторической части города, то они утверждены правилами, добавил Савельев."Все объекты, которые располагаются в зоне исторической застройки, к ним повышены требования по архитектурному облику: уникальность объекта, историческая составляющая. Что касается высотности, то у нас в зонах исторической застройки предельная этажность – 4 этажа. Плюс повышенные требования к облику вновь строящихся и реконструируемых объектов", – подытожил замначальника департамента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе приняли дизайн-код города – его разделили на 18 зонТерритория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесокДля Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды
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ялта, новости крыма, крым, архитектура
Площадь исторического центра в Ялте увеличилась

В Ялте по новому генплану увеличилась на 15% площадь исторического центра

19:20 10.11.2026
 
© Telegram-канал депутата Госдумы РФ IX созыва Янины ПавленкоВид на Ялту
Вид на Ялту
© Telegram-канал депутата Госдумы РФ IX созыва Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте площадь исторического центра увеличилась примерно на 15% в соответствии с новым генеральным планом, так как в нем учли все утвержденные зоны охраны и регулирования застройки вокруг объектов культурного наследия (ОКН). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника департамента архитектуры и градостроительства ялтинской администрации Анатолий Савельев.
По словам Савельева, ранее все ОКН в исторической части города официально получили свои охранные зоны и зоны регулирования застройки.
В Ялте по новому генплану увеличилась площадь исторического центра
19:20
"Приказом их Министерство культуры (Крыма – ред.) утвердило, и уже практически все у нас ОКН, которые в центральной части города, имеют свои зоны охраны, зоны регулирования застройки", – сказал спикер.
В новом генеральном плане, который был утвержден в конце октября, все эти зоны, внесенные теперь в единый государственный реестр недвижимости, учли, в итоге площадь исторической застройки Ялты немножко подросла, добавил собеседник.

В частности, расширилась увеличилась территория, относящаяся к зоне исторической застройки на улицах Войкова, Гоголя и Садовой, сказал Савельев. "Процентов 15 зона исторической застройки в генеральном плане была увеличена", – уточнил специалист.

Что касается архитектурного стиля зданий в исторической части города, то они утверждены правилами, добавил Савельев.
"Все объекты, которые располагаются в зоне исторической застройки, к ним повышены требования по архитектурному облику: уникальность объекта, историческая составляющая. Что касается высотности, то у нас в зонах исторической застройки предельная этажность – 4 этажа. Плюс повышенные требования к облику вновь строящихся и реконструируемых объектов", – подытожил замначальника департамента.
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