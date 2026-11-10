https://crimea.ria.ru/20261110/pervyy-den-peregovorov-po-ukraine-zavershilsya-1160941704.html
Первый день переговоров по Украине завершился
Первый день переговоров по Украине завершился - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Первый день переговоров по Украине завершился
Первый из двух дней переговоров в трехстороннем формате в Абу-Даби по украинскому урегулированию завершен, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T15:49
2026-11-10T15:49
2026-11-10T15:57
переговоры
политика
внешняя политика
оаэ
россия
сша
украина
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0a/1160935487_0:33:2286:1319_1920x0_80_0_0_af8d6e94a51b7f65e8b45009a0dfc55c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Первый из двух дней переговоров в трехстороннем формате в Абу-Даби по украинскому урегулированию завершен, сообщает РИА Новости.Встреча представителей России, Украины и США началась во вторник около 11:10 по московскому времени и продолжалась более трех с половиной часов.В среду, 11 ноября, делегации продолжат переговоры.Глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский в начале встречи выразил надежду, что она позволит продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины.Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер перед началом переговоров в Абу-Даби отметил, что задача заключается не только в урегулировании конфликта, но и в том, чтобы сформировать новую систему в сфере безопасности между Россией, Украиной и Европой.10 ноября в Абу-Даби проходил первый день трехсторонних переговоров с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств. От США на переговорах присутствуют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и представитель американского лидера Джаред Кушнер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Решающий этап": какое значение имеют трехсторонние переговоры в Абу-Даби"Ялта-2": почему Европа боится переговоров в Абу-ДабиРоссия не позволит Европе ввести свои войска на Украину – Лавров
оаэ
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0a/1160935487_0:0:2148:1611_1920x0_80_0_0_bf6323ee56d5fb49df0995508ea777d4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры, политика, внешняя политика, оаэ , россия, сша, украина, новости
Первый день переговоров по Украине завершился
Завершился первый день трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби
15:49 10.11.2026 (обновлено: 15:57 10.11.2026)