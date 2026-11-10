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Первый день переговоров по Украине завершился

Первый день переговоров по Украине завершился - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Первый день переговоров по Украине завершился

Первый из двух дней переговоров в трехстороннем формате в Абу-Даби по украинскому урегулированию завершен, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T15:49

2026-11-10T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Первый из двух дней переговоров в трехстороннем формате в Абу-Даби по украинскому урегулированию завершен, сообщает РИА Новости.Встреча представителей России, Украины и США началась во вторник около 11:10 по московскому времени и продолжалась более трех с половиной часов.В среду, 11 ноября, делегации продолжат переговоры.Глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский в начале встречи выразил надежду, что она позволит продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины.Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер перед началом переговоров в Абу-Даби отметил, что задача заключается не только в урегулировании конфликта, но и в том, чтобы сформировать новую систему в сфере безопасности между Россией, Украиной и Европой.10 ноября в Абу-Даби проходил первый день трехсторонних переговоров с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств. От США на переговорах присутствуют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и представитель американского лидера Джаред Кушнер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Решающий этап": какое значение имеют трехсторонние переговоры в Абу-Даби"Ялта-2": почему Европа боится переговоров в Абу-ДабиРоссия не позволит Европе ввести свои войска на Украину – Лавров

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