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Переговоры в Абу-Даби и ракеты Rusty Dagger над Россией – главное за день - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Переговоры в Абу-Даби и ракеты Rusty Dagger над Россией – главное за день
Переговоры в Абу-Даби и ракеты Rusty Dagger над Россией – главное за день - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Переговоры в Абу-Даби и ракеты Rusty Dagger над Россией – главное за день
В Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Евросоюз решил организовать присутствие своей военной миссии на... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T22:49
2026-11-10T22:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Евросоюз решил организовать присутствие своей военной миссии на Украине. Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении силами ПВО вражеских крылатых ракет Rusty Dagger. После ударов по мостам Киев может разделиться фактически на два города по Днепру. На территории Крымского полуострова продолжают действовать ограничения потребления электричества, гарантированных графиков включения света нет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры в Абу-Даби10 ноября состоялся первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию, встреча продолжалась более трех с половиной часов. В состав российской делегации вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств. Возглавляет делегацию помощник президента страны Владимир Мединский. В начале встречи он выразил надежду, что она позволит продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины.В свою очередь спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что разногласия между Россией и Украиной по ряду вопросов удалось сократить.По мнению немецкого СМИ, Европа боится, что Россия и США в рамках украинского урегулирования без участия ЕС договорятся о новой архитектуре безопасности на континенте в духе Ялтинской конференции 1945 года.Военная миссия ЕС на УкраинеЕвросоюз решил впервые организовать присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины.В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что концепция Европы по введению на Украину воинских контингентов после прекращения огня нереализуема, Россия никогда не позволит ее реализовать.Атаки ВСУ на Россию ракетами Rusty DaggerЗа сутки российские силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger, это первое официальное сообщение Минобороны РФ об уничтожении данного вида боеприпасов иностранного производства, имеющихся на вооружении украинской армии.Три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область. Враг атаковал регион 177 раз, в том числе совершил 8 артиллерийских обстрелов и 13 раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. В результате атак ВСУ в Луганской Народной Республике погибли пять человек и еще четверо получили ранения.Удары по Киеву и областям УкраиныВ ночь на вторник российские военные нанесли удары по электроподстанциям в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях. В Киеве и области, а также еще нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Украинская столица может разделиться фактически на два города по Днепру из-за ударов по мостам, пишут местные СМИ со ссылкой на депутата Верховной рады Украины, замглавы комитета по транспорту и инфраструктуре Владимира Крейденко.В течение дня Вооруженные силы России нанесли удары по двум электроподстанциям в Черниговской области и логистическому центру в Кировограде.Отключения света в КрымуНа всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электричества. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки.В Севастополе поступающей электроэнергии также недостаточно для того, чтобы подавать свет по графикам. При этом электричество поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Переговоры в Абу-Даби и ракеты Rusty Dagger над Россией – главное за день

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби и уничтожение крылатых ракет Rusty Dagger – главное

22:49 10.11.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Евросоюз решил организовать присутствие своей военной миссии на Украине. Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении силами ПВО вражеских крылатых ракет Rusty Dagger. После ударов по мостам Киев может разделиться фактически на два города по Днепру. На территории Крымского полуострова продолжают действовать ограничения потребления электричества, гарантированных графиков включения света нет.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры в Абу-Даби

10 ноября состоялся первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию, встреча продолжалась более трех с половиной часов. В состав российской делегации вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств. Возглавляет делегацию помощник президента страны Владимир Мединский. В начале встречи он выразил надежду, что она позволит продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины.
В свою очередь спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что разногласия между Россией и Украиной по ряду вопросов удалось сократить.
По мнению немецкого СМИ, Европа боится, что Россия и США в рамках украинского урегулирования без участия ЕС договорятся о новой архитектуре безопасности на континенте в духе Ялтинской конференции 1945 года.
Трехсторонние переговоры России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
Вчера, 12:25
"Решающий этап": какое значение имеют трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Военная миссия ЕС на Украине

Евросоюз решил впервые организовать присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что концепция Европы по введению на Украину воинских контингентов после прекращения огня нереализуема, Россия никогда не позволит ее реализовать.
Сергей Аксенов
Вчера, 11:55
Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя

Атаки ВСУ на Россию ракетами Rusty Dagger

За сутки российские силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger, это первое официальное сообщение Минобороны РФ об уничтожении данного вида боеприпасов иностранного производства, имеющихся на вооружении украинской армии.
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область. Враг атаковал регион 177 раз, в том числе совершил 8 артиллерийских обстрелов и 13 раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. В результате атак ВСУ в Луганской Народной Республике погибли пять человек и еще четверо получили ранения.
Человек на фоне памятника Родине-матери в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
Вчера, 12:16
Трамп опоздал: в Крыму ответили президенту США на слова о границах Украины

Удары по Киеву и областям Украины

В ночь на вторник российские военные нанесли удары по электроподстанциям в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях. В Киеве и области, а также еще нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Украинская столица может разделиться фактически на два города по Днепру из-за ударов по мостам, пишут местные СМИ со ссылкой на депутата Верховной рады Украины, замглавы комитета по транспорту и инфраструктуре Владимира Крейденко.
В течение дня Вооруженные силы России нанесли удары по двум электроподстанциям в Черниговской области и логистическому центру в Кировограде.
Жителя Севастополя задержали за госизмену
Вчера, 17:22
Снимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговор

Отключения света в Крыму

На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электричества. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки.
В Севастополе поступающей электроэнергии также недостаточно для того, чтобы подавать свет по графикам. При этом электричество поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты города.
Отключение электричества - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
Вчера, 18:14
В 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении недели
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