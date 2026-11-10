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Пенсионные накопления россиян станут долгосрочными сбережениями: что даст новый закон

Пенсионные накопления россиян станут долгосрочными сбережениями: что даст новый закон - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Пенсионные накопления россиян станут долгосрочными сбережениями: что даст новый закон

Минфин РФ внес в Госдуму законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 года... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T19:09

2026-11-10T19:09

2026-11-10T19:09

пенсия

деньги

господдержка

программа долгосрочных сбережений (пдс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Минфин РФ внес в Госдуму законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 года. Как отразится нововведение на кошельках соотечественников – РИА Новости Крым рассказали финансовые эксперты.Минфин РФ разработал законопроект о переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений с 1 апреля 2027 года. Правительственная комиссия уже одобрила документ.По словам финансового эксперта Михаила Беляева, документом предполагается автоматически аккумулировать все начисленные с 2002 по 2014 годы пенсионные накопления граждан в ПДС.Он пояснил, что за более чем десять лет граждане отчисляли средства либо в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ, либо в негосударственные пенсионные фонды – таких насчитывается в стране порядка 24-х. Затем программа прекратила действие, а средства, которые являются персональными, заморозили. Сейчас сумма замороженных средств составляет порядка трех триллионов рублей.Когда закон утвердят и средства разморозят, у государства также появится возможность создавать кредитные активные операции долгосрочного характера с вложениями в инфраструктуру, что вовсе не означает снятие со счетов граждан денег. Средства будут выступать в качестве пассива госбанка, подчеркнул Беляев.Эксперт уточнил, что замороженные пенсионные накопления не всегда отчислялись самими гражданами. Иногда за них это делал работодатель. И вполне вероятно, что некоторые люди, так называемые "молчуны", могут и не знать об имеющихся накоплениях.Сама программа долгосрочных сбережений предполагает, что ее участники будут получать государственное софинансирование до 36 тысяч рублей ежегодно в течение 10 лет. После принятия закона пенсионные накопления "молчунов" будут включены в механизм долгосрочных сбережений. Это позволит гражданам распоряжаться средствами: получать их в особых жизненных ситуациях или передавать по наследству, оформлять налоговые вычеты.По словам эксперта, пока в проекте имеются недочеты – потеря права на государственное софинансирование или налоговые льготы, длительный срок блокировки средств и минимальное участие в программе сроком 15 лет. Однако некоторые детали механизма программы, имеющие спорный характер, будут дорабатываться во время непосредственного принятия закона.Ранее председатель комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в рамках программы долгосрочного страхования в России заключено уже 14,8 миллиона договоров на сумму 1,4 триллиона рублей. ПДС активно реализуется и может быть еще более выгодна для граждан, в том числе пенсионеров. В отличие от программы, действовавшей ранее, по которой накопленные на специальном счете средства можно было снять только по достижении пенсионного возраста, новые условия дают возможность снимать их через 15 лет после заключения договора или даже в иной срок при определенных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число микрофинансовых организаций уменьшается - депутат ГДУвеличение лимита страхового возмещения по депозитам – что даст законКомпенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, деньги, господдержка, программа долгосрочных сбережений (пдс)