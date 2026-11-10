https://crimea.ria.ru/20261110/otboy-vozdushnoy-trevogi-obyavili-v-sevastopole-1160950820.html
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе спустя 11 минут объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T22:20
2026-11-10T22:20
2026-11-10T22:23
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
новости севастополя
воздушная тревога в севастополе
крым
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/14/1155352526_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_39a925d991691f2ecde8242fb49aace1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе спустя 11 минут объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.До этого в Севастополе сирены воздушной тревоги включали три раза. В первый угроза была объявлена в 13.37. Ее отменили спустя полчаса, но через 12 минут сирены снова включили. Опасность воздушных ударов сохранялась 20 минут. Вечером тревогу объявили снова. Она сохранялась 11 минут. Спустя четыре минуты сирены заработали вновь.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/14/1155352526_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_3a331837896cce4f9c3623f9a9d16d6b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, новости севастополя, воздушная тревога в севастополе, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу
22:20 10.11.2026 (обновлено: 22:23 10.11.2026)