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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе спустя 11 минут объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T22:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе спустя 11 минут объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.До этого в Севастополе сирены воздушной тревоги включали три раза. В первый угроза была объявлена в 13.37. Ее отменили спустя полчаса, но через 12 минут сирены снова включили. Опасность воздушных ударов сохранялась 20 минут. Вечером тревогу объявили снова. Она сохранялась 11 минут. Спустя четыре минуты сирены заработали вновь.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

В Севастополе отменили воздушную тревогу

22:20 10.11.2026 (обновлено: 22:23 10.11.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе спустя 11 минут объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
До этого в Севастополе сирены воздушной тревоги включали три раза. В первый угроза была объявлена в 13.37. Ее отменили спустя полчаса, но через 12 минут сирены снова включили. Опасность воздушных ударов сохранялась 20 минут. Вечером тревогу объявили снова. Она сохранялась 11 минут. Спустя четыре минуты сирены заработали вновь.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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